Чемпионат мира-2023. Прыжки с трамплина. Германия победила в командном миксте, Норвегия – 2-я, Словения – 3-я
Сборная Германии по прыжкам с трамплина выиграла командный микст на ЧМ в Планице.
Прыжки с трамплина
Планица, Словения
Командный микст
HS100
1. Германия (Селина Фрайтаг, Карл Гайгер, Катарина Альтхаус, Андреас Веллингер) – 1017,2 балла
2. Норвегия (Анна Одине Стрем, Йоханн Андре Форфанг, Теа Бьорсет, Халвор Эгнер Гранеруд) – 1004,5
3. Словения (Ника Крижнар, Тими Зайц, Эма Клинец, Анже Ланишек) – 1000,4
4. Австрия (Кьяра Кройцер, Ян Херль, Ева Пинкельниг, Штефан Крафт) – 987,5
5. Япония (Нодзоми Маруяма, Наоки Накамура, Юки Ито, Рею Кобаяси) – 944,9
6. Финляндия (Дженни Раутионахо, Антти Аальто, Юлия Кюкканен, Нико Китесахо) – 885,5
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