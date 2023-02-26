Чемпионат мира-2023. Прыжки с трамплина. Германия победила в командном миксте, Норвегия – 2-я, Словения – 3-я

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Сборная Германии по прыжкам с трамплина выиграла командный микст на ЧМ в Планице.

Прыжки с трамплина

Чемпионат мира-2023

Планица, Словения

Командный микст

HS100

1. Германия (Селина Фрайтаг, Карл Гайгер, Катарина Альтхаус, Андреас Веллингер) – 1017,2 балла

2. Норвегия (Анна Одине Стрем, Йоханн Андре Форфанг, Теа Бьорсет, Халвор Эгнер Гранеруд) – 1004,5

3. Словения (Ника Крижнар, Тими Зайц, Эма Клинец, Анже Ланишек) – 1000,4

4. Австрия (Кьяра Кройцер, Ян Херль, Ева Пинкельниг, Штефан Крафт) – 987,5

5. Япония (Нодзоми Маруяма, Наоки Накамура, Юки Ито, Рею Кобаяси) – 944,9

6. Финляндия (Дженни Раутионахо, Антти Аальто, Юлия Кюкканен, Нико Китесахо) – 885,5

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2 комментария

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Геннадий Томилин
Катарина Альтхаус -это что то невероятное
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+1
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Iuasamotu
Волнительные последние прыжки были, как у девчонок , так и пацанов. Удивительное мастерство Катарины Альтхаус и стойкость Андреаса Веллингера, в итоге, принесли победу Германии, чему я лично очень рад)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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