Чемпионат мира-2023. Прыжки с трамплина. Германия победила в командном миксте, Норвегия – 2-я, Словения – 3-я

Сборная Германии по прыжкам с трамплина выиграла командный микст на ЧМ в Планице.

Прыжки с трамплина

Чемпионат мира-2023

Планица, Словения

Командный микст

HS100

1. Германия (Селина Фрайтаг, Карл Гайгер, Катарина Альтхаус, Андреас Веллингер) – 1017,2 балла

2. Норвегия (Анна Одине Стрем, Йоханн Андре Форфанг, Теа Бьорсет, Халвор Эгнер Гранеруд) – 1004,5

3. Словения (Ника Крижнар, Тими Зайц, Эма Клинец, Анже Ланишек) – 1000,4

4. Австрия (Кьяра Кройцер, Ян Херль, Ева Пинкельниг, Штефан Крафт) – 987,5

5. Япония (Нодзоми Маруяма, Наоки Накамура, Юки Ито, Рею Кобаяси) – 944,9

6. Финляндия (Дженни Раутионахо, Антти Аальто, Юлия Кюкканен, Нико Китесахо) – 885,5