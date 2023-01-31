Виктор Майгуров: «Участие лыжников в чемпионате России по биатлону – это нереально»

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Президент Союза биатлонистов России (СБРВиктор Майгуров заявил, что лыжники не смогут участвовать в чемпионате России по биатлону.

«Если мы у лыжников можем спокойно бегать на чемпионате России, то лыжникам будет сложнее у нас участвовать. Все-таки навыки обращения с оружием нужно тренировать. Поэтому участие лыжников в нашем чемпионате – это нереально.

Хочу сказать спасибо Елене Вяльбе, в этом году она допускает наших спортсменов, а именно группу (Артема) Истомина, к участию в чемпионате России. Если раньше это было достаточно сложно, то в этом году нам пошли навстречу», – сказал Майгуров.

«Может, появится шанс увидеть себя в трансляции федерального канала». Степанова заявила, что хотела бы пробежать спринт в биатлоне

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2 комментария

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Gondeira
Казакевич, Кудисова и Шевченко-Мекрюкова - тоже вполне могли бы поучаствовать.
Я хочу сказать - это было бы интересно. Понятно, что биатлонный сезон в рамках КС-КР-ЧР очень насыщен(42!! личные гонки и 7 стафф), в то время как на ЛЧМ-КМ-ЧМ(29 личных и 13 стафф), но тем не менее.
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Погладь быка
Правильно. Еще себя или кого другого пристрелит по неосторожности эта Степанова.
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