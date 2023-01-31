Виктор Майгуров: «Участие лыжников в чемпионате России по биатлону – это нереально»

Президент Союза биатлонистов России ( ) заявил, что лыжники не смогут участвовать в чемпионате России по биатлону.

«Если мы у лыжников можем спокойно бегать на чемпионате России, то лыжникам будет сложнее у нас участвовать. Все-таки навыки обращения с оружием нужно тренировать. Поэтому участие лыжников в нашем чемпионате – это нереально.

Хочу сказать спасибо , в этом году она допускает наших спортсменов, а именно группу ( ) Истомина, к участию в чемпионате России. Если раньше это было достаточно сложно, то в этом году нам пошли навстречу», – сказал Майгуров.

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