Расписание Всероссийских соревнований по лыжным гонкам в Алдане: там выступят спортсмены из групп Каминского и Перевозчикова
С 29 по 30 октября в Алдане пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам.
На данный момент в Алдане тренируются группы биатлонистов Юрия Каминского и лыжников Олега Перевозчикова.
Лыжные гонки
Всероссийские соревнования
Алдан
29 октября, суббота
5 км, женщины, свободный стиль
10 км, мужчины, свободный стиль
30 октября
Спринт, женщины, классический стиль
Спринт, мужчины, классический стиль
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований и список участников станут известны позднее.
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