Расписание Всероссийских соревнований по лыжным гонкам в Алдане: там выступят спортсмены из групп Каминского и Перевозчикова

С 29 по 30 октября в Алдане пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам.

На данный момент в Алдане тренируются группы биатлонистов Юрия Каминского и лыжников Олега Перевозчикова.

Лыжные гонки

Всероссийские соревнования

Алдан

29 октября, суббота

5 км, женщины, свободный стиль

10 км, мужчины, свободный стиль

30 октября

Спринт, женщины, классический стиль

Спринт, мужчины, классический стиль

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований и список участников станут известны позднее.