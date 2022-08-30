Дмитрий Губерниев: «С интересом наблюдаю, как некоторые наши лыжники и биатлонисты верят в свое участие на ЧМ зимой! Они замечательные, но наивные! Готовьтесь к кубкам страны»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы российских лыжников и биатлонистов вернуться на международные старты в этом сезоне.

«С интересом наблюдаю, как некоторые наши знаменитые лыжники и биатлонисты верят в свое участие на ЧМ грядущей зимой! Российские спортсмены замечательные, но наивные!

Готовьтесь к кубкам страны! На международной арене мы появимся очень нескоро...» – написал Губерниев в телеграм-канале.

Александр Большунов: «Для нас основные старты – международные, там и нужно соревноваться. Уверен, что поедем на чемпионат мира-2023»

Юлия Ступак: «Есть уверенность в том, что на чемпионате мира мы выступим. Верю, что FIS не захочет проводить соревнования без нас»