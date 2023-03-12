Хайди Венг о дистанции 50 км у женщин: «Это не равенство. Мужчины сильнее женщин, не воспринимаю это как оскорбление»

Теги лыжные гонки FIS сборная Норвегии жен Хайди Венг Лыжи

Хайди Венг высказалась против проведения марафонов на 50 км среди лыжниц. 

12 марта в Холменколлене прошел первый в истории Кубка мира женский марафон на 50 км свободным стилем. Победу одержала норвежка Рагнхиль Хага, Хайди Венг уступила соотечественнице 2.42,9 и заняла 11-е место. 

«Женщины на дистанцию затрачивают на полчаса больше, чем мужчины. Это не равенство. Нужно смотреть на время, а не на расстояние. 

Я считаю, что мужчины сильнее женщин, это само собой разумеется. Не воспринимаю это как оскорбление. Так оно и есть. 

Что бы я сказала FIS? Верните все, как прежде», – сказала Венг. 

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4 комментария

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rumasta
Правильно!
А в легкой атлетике женщины должны бежать марафон не 42.195, а 25.317! Ну и конечно, не стометровку, а шестидесятиметровку! Ведь мужчины сильнее и бегают быстрее.
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закрыт по беспределу
Надо больше подобных мнений.
Глядишь, услышат.
+3
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зритель1988
Хайди - ты просто не в форме(
Была б в форме 3-5 летней давности , то укатала бы этот состав минуты на 2, и не говорила о несправедливости)
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encaro_one
Мужчины из точки А в точку Б несут и свой вес тела за счет своей силы, а не женский.
Классический марафон ногами равных дистанций, никто не оскорбляется.
+2
-5
-3
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