Хайди Венг о дистанции 50 км у женщин: «Это не равенство. Мужчины сильнее женщин, не воспринимаю это как оскорбление»
Хайди Венг высказалась против проведения марафонов на 50 км среди лыжниц.
12 марта в Холменколлене прошел первый в истории Кубка мира женский марафон на 50 км свободным стилем. Победу одержала норвежка Рагнхиль Хага, Хайди Венг уступила соотечественнице 2.42,9 и заняла 11-е место.
«Женщины на дистанцию затрачивают на полчаса больше, чем мужчины. Это не равенство. Нужно смотреть на время, а не на расстояние.
Я считаю, что мужчины сильнее женщин, это само собой разумеется. Не воспринимаю это как оскорбление. Так оно и есть.
Что бы я сказала FIS? Верните все, как прежде», – сказала Венг.
А в легкой атлетике женщины должны бежать марафон не 42.195, а 25.317! Ну и конечно, не стометровку, а шестидесятиметровку! Ведь мужчины сильнее и бегают быстрее.
Глядишь, услышат.
Была б в форме 3-5 летней давности , то укатала бы этот состав минуты на 2, и не говорила о несправедливости)
Классический марафон ногами равных дистанций, никто не оскорбляется.