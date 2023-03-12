Хайди Венг о дистанции 50 км у женщин: «Это не равенство. Мужчины сильнее женщин, не воспринимаю это как оскорбление»

высказалась против проведения марафонов на 50 км среди лыжниц.

12 марта в Холменколлене прошел первый в истории Кубка мира женский марафон на 50 км свободным стилем. Победу одержала норвежка , Хайди Венг уступила соотечественнице 2.42,9 и заняла 11-е место.

«Женщины на дистанцию затрачивают на полчаса больше, чем мужчины. Это не равенство. Нужно смотреть на время, а не на расстояние.

Я считаю, что мужчины сильнее женщин, это само собой разумеется. Не воспринимаю это как оскорбление. Так оно и есть.

Что бы я сказала ? Верните все, как прежде», – сказала Венг.