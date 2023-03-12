Наталья Непряева: «Автографы – это приятно, но бывает, что и отвлекает. Не все понимают, что мне надо размяться перед стартом, отвлечься»

высказалась о новом лыжно-биатлонном комплексе «Мирный» в Казани.

Олимпийская чемпионка в эстафете поделилась впечатлениями от участия в спринтерской шоу-гонке.

«Я очень рада находится в Казани, не так много было в карьере гонок подобного типа, которые больше как шоу, нежели как гонка. У меня самой в детстве не было такой возможности, пробежать с олимпийскими чемпионами.

И, мне кажется, для детей это невероятные впечатления, мотивирует и заряжает энергией. Как, собственно, и меня. Рада получить положительные эмоции, это одновременно и праздник, и подготовка для меня как лучшая тренировка.

Приехала сюда утром, вчера бежала гонку Легкова, а сегодня я уже здесь. Очень напряженные два дня выдались, переезды, гонки. До чемпионата России остается совсем немножко, и я надеюсь, что сейчас смогу хотя бы немного отдохнуть и стартовать на чемпионате России с новыми силами и положительным зарядом», – сказала Непряева.

Также она рассказала, что ее отвлекают просьбы дать автограф перед гонкой.

«Ни в коем случае не распыляю силы, я сама прекрасно понимаю, что меня отвлекает, что наоборот мотивирует. Хотелось и порадовать болельщиков, и себе помочь. Так что тут одни плюсы.

Автографы – это, конечно, приятно, но на самом деле бывает, что и отвлекает. Не все, к сожалению, понимают, что мне иногда надо размяться перед стартом, отвлечься. Я не могу без остановки только стоять и фотографироваться, раздавать автографы.

После финиша – пожалуйста. Я стараюсь никому особо не отказывать. А перед стартом я нацелена на гонку и мне не до автографов и фотографий», – добавила лыжница.