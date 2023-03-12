Большунов о допуске к международным стартам: «Достоверной информации нет. Сейчас загадывать, какое решение будет принято, нет смысла»

высказался о возможном допуске россиян к международным стартам.

«Сезон очень быстро прошел. Вроде бы только недавно начали стартовать, а осталось всего несколько соревнований, быстро пролетел сезон. Соревнований было достаточно много.

Количество стартов было сопоставимо с тем, что было на Кубке мира и международных турнирах. По стартам выходит одинаково», – сказал Большунов.

«Пока есть неопределенная информация по допуску. Достоверной информации – будем мы выступать под нейтральным флагом или не под нейтральным – нет. Это решение, которое будет приниматься вроде как 29 марта. Вот тогда и поговорим.

Сейчас загадывать и думать, что будет через две недели, какое решение будет принято, нет смысла. Потому что оно может поменяться кардинально», – цитирует лыжника «Спорт-Экспресс».