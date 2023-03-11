Александр Большунов пропустит Казанский лыжный марафон

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Александр Большунов Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не выступит на Казанском лыжном марафоне.

Соревнования пройдут 11 марта. 

«У Александра возникли личные сложности, он не успел вылететь в Казань. Будет только сегодня вечером в городе», – заявили организаторы марафона.

«У нас в плане не стояло участие Александра в марафоне. Оно было возможно, но все зависело от его самочувствия.

Поэтому приняли решение, что в связи с не самым лучшим самочувствием, он стартовать не будет», – отметил тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

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2 комментария

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dobriy44
Да ему уже прямо сейчас можно заканчивать спортивную карьеру, в Европу путь навсегда закрыт , а со своими соревноваться уже никого интереса нет , его держит только финансовый план . В политике он заработает за один месяц больше чем за все соревнования, а что ему думать ,Путин благословил , единоросс , капитан Росгвардии все дороги ведут именно в туда где не надо (в его случаи) думать особо головой а выполнять приказы больших шишек .
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Грюденфельдер
А с кам он должен был там соревноваться, опять с физкультурниками ?
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-1
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