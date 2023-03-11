Александр Большунов пропустит Казанский лыжный марафон
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не выступит на Казанском лыжном марафоне.
Соревнования пройдут 11 марта.
«У Александра возникли личные сложности, он не успел вылететь в Казань. Будет только сегодня вечером в городе», – заявили организаторы марафона.
«У нас в плане не стояло участие Александра в марафоне. Оно было возможно, но все зависело от его самочувствия.
Поэтому приняли решение, что в связи с не самым лучшим самочувствием, он стартовать не будет», – отметил тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
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