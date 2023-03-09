Александр Большунов: «Главное удовольствие в лыжных гонках для меня – это победы после сложных тренировок. Классно соревноваться с собой и побеждать себя»

рассказал, хотелось ли ему когда-либо бросить лыжные гонки.

– После одного из этапов Кубка России Сергей Устюгов говорил, что задумывался об уходе из лыж. У тебя хоть когда-нибудь такие мысли были?

– Когда ничего не получается, всякое приходит в голову. Не скажу, что прямо хотелось все бросить. В моем случае нужно просто отдохнуть пару деньков. Все приходит в норму, я начинаю заново работать.

Все становится на свои места: тебе хочется бежать на лыжах, кататься, тренироваться. Главное – уметь вовремя остановиться.

– В чем для тебя главное удовольствие в лыжных гонках?

– Во-первых, это победы после сложных тренировок. Ты ведь делаешь нереальные объемы работы, особенно летом.

Да классно просто даже соревноваться с собой и побеждать себя: мол, в прошлом году я на этой трассе за такое-то время проехал столько-то километров, а теперь этот результат надо улучшить, – сказал Большунов.