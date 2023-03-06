Большунов о «Чемпионских высотах»: «Доволен собой. Конечно, всегда хочется больше выигрывать, но 5 медалей, 4 золотых – считаю это достойным»

Александр Большунов подвел итоги соревнований «Чемпионские высоты».

«В целом, доволен собой. Конечно, всегда хочется больше выигрывать, но 5 медалей, 4 золотых – считаю это достойным.

Бежал все, в принципе, нормально. Понятно, что немного устаешь, но ровно прошли гонки. Первая гонка была сложная, так как сам был после болезни, нужно было разогнаться. Но я и до этого понимал, что будут гонки, на которых будет сложновато побороться за победу. Так оно и вышло.

На скиатлоне все получилось, выиграл с отрывом. Когда рядом семья, это дает силы и настроение, как‑то проще все.

Когда приходишь с соревнований, там тебя ждет маленький ребенок, который в любой момент тебе улыбается. Приходишь, обнимаешь и проводишь с ней какое‑то время. В последние дни много времени с ней провожу.

Что касается организации, трассы все идеально подготовлены, организация тоже, болельщиков много, очень классно.

Наконец‑то трансляция на федеральном канале, на «Матч ТВ». Очень радостно, что лыжные гонки показывают. Важно, чтобы этот показ закрепился», – сказал Большунов.

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