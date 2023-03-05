Только 15 лыжников финишировали в марафоне на «Чемпионских высотах». Изначально было заявлено 21

Всего 15 лыжников финишировали в марафоне на «Чемпионских высотах».

Сегодня на соревнованиях в Малиновке прошел классический масс-старт на 50 км.

На старт гонки вышел 21 человек, однако шестеро снялись во время прохождения дистанции.

Победу одержал трехкратный олимпийский чемпион .

завоевал серебро, – бронзу.

«Настоящий чемпионат мира здесь, а в Планице – грязные соревнования». Репортаж из Малиновки, где наши лыжники не грустят