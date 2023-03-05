Только 15 лыжников финишировали в марафоне на «Чемпионских высотах». Изначально было заявлено 21
Всего 15 лыжников финишировали в марафоне на «Чемпионских высотах».
Сегодня на соревнованиях в Малиновке прошел классический масс-старт на 50 км.
На старт гонки вышел 21 человек, однако шестеро снялись во время прохождения дистанции.
Победу одержал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.
Алексей Червоткин завоевал серебро, Сергей Устюгов – бронзу.
«Настоящий чемпионат мира здесь, а в Планице – грязные соревнования». Репортаж из Малиновки, где наши лыжники не грустят
и да. киберспорт это не спорт 😂
ЧМ в Планице вряд ли запомнится как триумфальный - высоким статусом могут похвастать только прыгуны да двоеборцы, если про последних где-то ещё помнят. А лыжи - провал, потому что вывеска Большунов против Клэбо была привлекательной, а открытые тренировки норвежцев смотреть вряд ли где-то кроме Норвегии интересно. То, что мировые лыжи приговорены к забвению после всплеска 2010-х - почти гарантия. Поерничайте и на эту тему тогда.
Так то 50 км классикой на тяжелой трассе это не просто все таки. И не удивляет что некоторые не выдерживают и снимаются с дистанции