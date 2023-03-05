Только 15 лыжников финишировали в марафоне на «Чемпионских высотах». Изначально было заявлено 21

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Алексей Червоткин Александр Большунов Чемпионские высоты Лыжи

Всего 15 лыжников финишировали в марафоне на «Чемпионских высотах».

Сегодня на соревнованиях в Малиновке прошел классический масс-старт на 50 км. 

На старт гонки вышел 21 человек, однако шестеро снялись во время прохождения дистанции. 

Победу одержал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Алексей Червоткин завоевал серебро, Сергей Устюгов – бронзу. 

«Настоящий чемпионат мира здесь, а в Планице – грязные соревнования». Репортаж из Малиновки, где наши лыжники не грустят

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34 комментария

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imaxim
Ответ dmitry79
Уточним, а то не все правильно поймут - в Пекине был снег, а в Оберстдорфе - чемпионат по плаванию при +15
Нравится это или нет, но в основном по условиям именно водные лыжи . Наши их готовить не умеют
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dmitry79
Ответ imaxim
Не в счёт, там другая трасса и другие условия, таких на КМ и ЧМ нет, там водные лыжи
Уточним, а то не все правильно поймут - в Пекине был снег, а в Оберстдорфе - чемпионат по плаванию при +15
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Ковид 07.10.52
Ответ Orion_17
Сколько?
Вот 23 февраля было 87 участников.
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Ковид 07.10.52
Ответ Guillermo
А сотни тысяч людей типа не смотрели, как они катаются, да?
Так наши соревнования тоже смотрели бы, если показывали...не сомневайтесь...
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imaxim
Ответ dmitry79
Бороться за медали не значит обязательно завоевать. Кстати, на олимпиаде выиграл Большунов, а Якимушкин был вторым. В десятке Мальцев и Спицов. Норвежцев в десятке, кстати, было двое, один с бронзой. Или олимпиады не в счёт?
Не в счёт, там другая трасса и другие условия, таких на КМ и ЧМ нет, там водные лыжи
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dmitry79
Ответ Eduard Rastryopin
На прошлом ЧМ Червоткин с Семиковым проиграли 2 минуты,все остальные еще больше.Это вторя десятка и еще дальше.
Бороться за медали не значит обязательно завоевать. Кстати, на олимпиаде выиграл Большунов, а Якимушкин был вторым. В десятке Мальцев и Спицов. Норвежцев в десятке, кстати, было двое, один с бронзой. Или олимпиады не в счёт?
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Надежда67
на ЧВ вроде можно было заявлять не более 4 человек от региона,это не ЧР, думаю в Тюмени народу будет значительно больше.Многие сейчас выступают на марафонах,зарабатывают деньги,к ЧР подтянутся
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Oleg152762
Показательнее всего будет Чемпионат России. Бросается в глаза, что маловато участников было не только на марафоне. Но к ЧР и молодёжь активно подтянется.
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Vanek1411
Ответ imaxim
Вот так, «лентяй» Устюгов отпахал всю программу, а некоторые сборники - нет. Совсем их не осуждаю, понимаю что дистанция для некоторых из них совсем не подходит. Но факт налицо
Не провоцируйте эксперта на Щеглоте.)
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Jetter
Ответ Alex Ell
Может и не настоящий,но иронии излишни-думаю на идущем ЧМ в десятке было бы человек 5 россиян.Ну и эстафета на настоящем ЧМ было одним из самых унылых зрелищ,мне кажется даже вторая российская команда могла бы бороться за медаль.
А раньше чемпионатов мира не было? Там что-то мешало впятером заезжать в десятку?
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Макар Телятгонялов
Обычное явление, 50км это серьезно, не у всех хватает сил.
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Eduard Rastryopin
Ответ dmitry79
Надоело такое ёрничество. Строго говоря, чемпионата мира нет ни там, ни там - эта тройка призёров с большой вероятностью боролась бы за медали в Словении, а Большунов точно боролся бы за золото. А, может и больше - сборная России не из 3 спортсменов. То, что мало участников - прискорбно, но это официальные соревнования, а не условная полупрофессиональная Лыжня России. ЧМ в Планице вряд ли запомнится как триумфальный - высоким статусом могут похвастать только прыгуны да двоеборцы, если про последних где-то ещё помнят. А лыжи - провал, потому что вывеска Большунов против Клэбо была привлекательной, а открытые тренировки норвежцев смотреть вряд ли где-то кроме Норвегии интересно. То, что мировые лыжи приговорены к забвению после всплеска 2010-х - почти гарантия. Поерничайте и на эту тему тогда.
На прошлом ЧМ Червоткин с Семиковым проиграли 2 минуты,все остальные еще больше.Это вторя десятка и еще дальше.
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Sarumian
Уровень !
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khuligan
Ответ Георгий Михеев
Да даже если снятия забыть то 21 человек на всю Россию это курам на смех. Походу все в киберспорт ушли -)
Ну на всю Россию черезчур загнул, основа тут сборники. В этом месяце куча марафонов по стране, другие к своим готовятся. Но отчасти согласен что участвовало мало народу.

и да. киберспорт это не спорт 😂
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Ольга Иванова
Ответ VictorVallecano
Настоящий чемпионат мира, ахахах.
Чемпионат Мира прям так интересно смотреть, что аж слов нет. В женской части шведки все собирают, а в мужском норвежцы. Причем большинство гонок проходят уныло и без борьбы!
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Guillermo
Ответ Ярик01
Откуда сотни тысяч? )) Рейтинги дневного матчтв с сотню в хороших передачах, а не в таком.
Откуда? Со всего мира
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dmitry79
Ответ VictorVallecano
Настоящий чемпионат мира, ахахах.
Надоело такое ёрничество. Строго говоря, чемпионата мира нет ни там, ни там - эта тройка призёров с большой вероятностью боролась бы за медали в Словении, а Большунов точно боролся бы за золото. А, может и больше - сборная России не из 3 спортсменов. То, что мало участников - прискорбно, но это официальные соревнования, а не условная полупрофессиональная Лыжня России.
ЧМ в Планице вряд ли запомнится как триумфальный - высоким статусом могут похвастать только прыгуны да двоеборцы, если про последних где-то ещё помнят. А лыжи - провал, потому что вывеска Большунов против Клэбо была привлекательной, а открытые тренировки норвежцев смотреть вряд ли где-то кроме Норвегии интересно. То, что мировые лыжи приговорены к забвению после всплеска 2010-х - почти гарантия. Поерничайте и на эту тему тогда.
+17
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Георгий Михеев
Ответ khuligan
Вот и повылазили желчники в комменты. Так то 50 км классикой на тяжелой трассе это не просто все таки. И не удивляет что некоторые не выдерживают и снимаются с дистанции
Да даже если снятия забыть то 21 человек на всю Россию это курам на смех. Походу все в киберспорт ушли -)
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Георгий Михеев
Вот поэтому великолепные норвеги и будут драть всех и в хвост и в гриву. Там лыжи популярнее даже футбола и участников хватает.
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Ярик01
Ответ Guillermo
А сотни тысяч людей типа не смотрели, как они катаются, да?
Откуда сотни тысяч? )) Рейтинги дневного матчтв с сотню в хороших передачах, а не в таком.
+3
-3
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khuligan
Вот и повылазили желчники в комменты.
Так то 50 км классикой на тяжелой трассе это не просто все таки. И не удивляет что некоторые не выдерживают и снимаются с дистанции
+10
-2
+8
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Guillermo
Тут палка о двух концах. С одного конца престиж и характер, с другого конца совершенно бессмысленная нагрузка для организма с отставанием в 20 минут.
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Orion_17
Ответ Ковид 07.10.52
У нас на деревенских соревнованиях больше участников...А теперь представьте, сколько госсредств было потрачено, чтобы 21 человечек покатались на лыжах в лесах под Архангельском....ужас...
Сколько?
+4
-1
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Guillermo
Ответ Ковид 07.10.52
У нас на деревенских соревнованиях больше участников...А теперь представьте, сколько госсредств было потрачено, чтобы 21 человечек покатались на лыжах в лесах под Архангельском....ужас...
А сотни тысяч людей типа не смотрели, как они катаются, да?
+12
-4
+8
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Биатлонная зима
Респект кто дошел до финиша, что у мужчин на 50- ке, что и женщин на 30- ке👍🎿❄️
+4
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