Юрий Бородавко: «На мировой арене у мужчин доминируют две команды – наша и норвежская. Когда одна из них отсутствует, соревнования превращаются в игру в одни ворота»
Юрий Бородавко заявил о нехватке конкуренции на международных соревнованиях по лыжам.
«На мировой арене у мужчин доминируют две команды – наша и норвежская команды. Когда одна из них отсутствует, соревнования превращаются, скажем так, в игру в одни ворота.
Это мы наблюдаем во многих гонках этого сезона, когда побеждали норвежцы у мужчин, а шведская сборная – у женщин. Очень четко прослеживается нехватка конкуренции.
Даже в Норвегии просмотры этапов Кубка мира и чемпионата мира упали на 30%», – сказал тренер.
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