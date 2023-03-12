Юрий Бородавко: «На мировой арене у мужчин доминируют две команды – наша и норвежская. Когда одна из них отсутствует, соревнования превращаются в игру в одни ворота»

заявил о нехватке конкуренции на международных соревнованиях по лыжам.

«На мировой арене у мужчин доминируют две команды – наша и норвежская команды. Когда одна из них отсутствует, соревнования превращаются, скажем так, в игру в одни ворота.

Это мы наблюдаем во многих гонках этого сезона, когда побеждали норвежцы у мужчин, а шведская сборная – у женщин. Очень четко прослеживается нехватка конкуренции.

Даже в Норвегии просмотры этапов Кубка мира и чемпионата мира упали на 30%», – сказал тренер.

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