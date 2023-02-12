Прыжки с трамплина. Кубок мира. Гранеруд победил, Веллингер – 2-я, Крафт – 3-й

Норвежец Халвор Эгнер Гранеруд одержал победу на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Лейк-Плэсиде.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Лейк-Плэсид, США

Мужчины

HS128

1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 287,6 балла (125,0 м + 134,0 м)

2. Андреас Веллингер (Германия) – 276,1 (124,0 м + 130,0 м)

3. Штефан Крафт (Австрия) – 275,3 (123,5 м + 130,0 м)

4. Карл Гайгер (Германия) – 271,9 (124,5 м + 131,0 м)

5. Рею Кобаяси (Япония) – 271,4 (122,5 м + 131,5 м)

6. Тими Зайц (Словения) – 263,3 (123,5 м + 127,0 м)