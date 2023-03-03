Юрий Бородавко: «Что случилось с Терентьевым? Сказалась болезнь и снижение формы, это не позволило Саше выдержать 10 километров»

рассказал, с чем связано неудачное выступление в эстафете.

Терентьев, выступавший на первом этапе за сборную Архангельской области, передал эстафету с двухминутным отставанием от лидера. В итоге их команда заняла 6-е место.

– Юрий Викторович, что случилось с Александром Терентьевым?

– Думаю, что сказалась болезнь и снижение формы. Это не позволило Саше выдержать 10 километров. В эстафете был провал на финише. Это следствие потери формы и функциональных качеств.

– Будете делать выводы по его участию в эстафетах в дальнейшем?

– Мы всегда делаем выводы, но их нужно делать в правильную сторону.

– Обе эстафеты турнира, мужская и женская, окончились неожиданно. С чем это связано?

– Результаты эстафеты у женщин стали для меня неожиданностью. Сборная Санкт-Петербурга выступила в роли «темной лошадки». Никто их не брал в расчет.

У них хороший состав, они сумели удержаться на дистанции, и на финишном этапе Евгения Крупицкая смогла проявить себя с лучшей стороны.

В мужской эстафете такого не произошло. Перед гонкой все отдавали пальму первенства сборной Тюменской области. И они подтвердили свой уровень, выиграв с большим преимуществом, – сказал Бородавко.

❄️ Лыжи. «Чемпионские высоты». Команда Якимушкина выиграла эстафету, команда Ларькова – 2-я, команда Большунова – 6-я