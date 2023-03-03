Юрий Бородавко: «Что случилось с Терентьевым? Сказалась болезнь и снижение формы, это не позволило Саше выдержать 10 километров»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Александр Большунов Александр Терентьев Чемпионские высоты Лыжи

Юрий Бородавко рассказал, с чем связано неудачное выступление Александра Терентьева в эстафете. 

Терентьев, выступавший на первом этапе за сборную Архангельской области, передал эстафету Александру Большунову с двухминутным отставанием от лидера. В итоге их команда заняла 6-е место. 

– Юрий Викторович, что случилось с Александром Терентьевым?

– Думаю, что сказалась болезнь и снижение формы. Это не позволило Саше выдержать 10 километров. В эстафете был провал на финише. Это следствие потери формы и функциональных качеств.

– Будете делать выводы по его участию в эстафетах в дальнейшем?

– Мы всегда делаем выводы, но их нужно делать в правильную сторону.

– Обе эстафеты турнира, мужская и женская, окончились неожиданно. С чем это связано?

– Результаты эстафеты у женщин стали для меня неожиданностью. Сборная Санкт-Петербурга выступила в роли «темной лошадки». Никто их не брал в расчет.

У них хороший состав, они сумели удержаться на дистанции, и на финишном этапе Евгения Крупицкая смогла проявить себя с лучшей стороны.

В мужской эстафете такого не произошло. Перед гонкой все отдавали пальму первенства сборной Тюменской области. И они подтвердили свой уровень, выиграв с большим преимуществом, – сказал Бородавко.  

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3 комментария

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Афанасия
Не все лыжники могут быть универсалами. Он - спринтер, и развивать в нем надо именно эти качества. Толку-то из него пытаться кого-то другого вылепить.
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armmaster
А когда Терентьев выдерживал что-то длиннее спринта?
Да никогда!😆😆😆
Это не снижение формы, а его обычная форма
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Booligan
Что случилось с Терентьевым? Он попал к лучшему тренеру в мире
+1
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