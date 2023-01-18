Вероника Степанова: «Очень интересно то, что делает в этом году Устюгов. Мне видится будущее за таким форматом подготовки»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова рассказала об отношении к командным и индивидуальным тренировкам.

«Привычные командные сборы устарели? Пока нет. Вопрос обеспечения, логистики. С тренером действительно можно общаться удаленно большую часть времени, а вот с врачом и массажистом так не получится.

Лишь Клэбо и еще пара лыжников в мире могут позволить себе собственную команду. Остальные должны пользоваться скиллами специалистов совместно.

Плюс, наверное, в каких‑то аспектах совместные тренировки все же важны – иначе выйдешь потом на какой‑нибудь спринт или масс‑старт и растеряешься от количества соперниц вокруг.

В целом, на мой взгляд, все идет к тому, что тренировочных сборов станет меньше – как и соревнований. Но зато они будут очень сфокусированными, с конкретными задачами, которые сложно решать в одиночку.

Большую часть времени будем тренироваться самостоятельно. Мне лично очень интересно то, что делает в этом году Сергей Устюгов. Мне видится будущее за таким форматом подготовки», – написала Степанова в колонке на «Матч ТВ».

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