Вероника Степанова: «Очень интересно то, что делает в этом году Устюгов. Мне видится будущее за таким форматом подготовки»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) сборная Норвегии Сергей Устюгов Йоханнес Клэбо Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова рассказала об отношении к командным и индивидуальным тренировкам.

«Привычные командные сборы устарели? Пока нет. Вопрос обеспечения, логистики. С тренером действительно можно общаться удаленно большую часть времени, а вот с врачом и массажистом так не получится.

Лишь Клэбо и еще пара лыжников в мире могут позволить себе собственную команду. Остальные должны пользоваться скиллами специалистов совместно.

Плюс, наверное, в каких‑то аспектах совместные тренировки все же важны – иначе выйдешь потом на какой‑нибудь спринт или масс‑старт и растеряешься от количества соперниц вокруг.

В целом, на мой взгляд, все идет к тому, что тренировочных сборов станет меньше – как и соревнований. Но зато они будут очень сфокусированными, с конкретными задачами, которые сложно решать в одиночку.

Большую часть времени будем тренироваться самостоятельно. Мне лично очень интересно то, что делает в этом году Сергей Устюгов. Мне видится будущее за таким форматом подготовки», – написала Степанова в колонке на «Матч ТВ».

«Плачь, Европа, и смотри, что ты потеряла». Степанова нашла себя на Кубке России: побеждает и подшучивает над норвежцами

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruz
Если бы с таким форматом тренировок, Устюгов привозил бы Большунову 1,5 минуты на 10 км, то такой подход можно было бы признать успешным. Но пока что - все наооборот.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evgeniy
ЧР покажет насколько такой формат успешен. Буду рад за Лося.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений - 79
Эх Вероника. Сейчас Щеглот тебе быстро все обоснует и расскажет как ты неправа. И что так как лось совсем «неможно».
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Не, ну мысль понятна. Поменьше тренировок, поменьше соревнований, а зарплаты те же.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий