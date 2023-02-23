Глава FIS о возможном допуске россиян: «Скорее всего, будем следовать рекомендациям МОК. Все будет зависеть от того, какими будут эти рекомендации»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) FIS Политика Йохан Элиаш Лыжи

Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш высказался о возможном допуске российских спортсменов на международные старты.

«Спортсмены не выбирают, где им родиться. Но, с другой стороны, ситуация на Украине остается сложной.

FIS, скорее всего, будет следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета. Все будет зависеть от того, какими будут эти рекомендации.

Единственное, чего мы хотели бы избежать – это раскола спортивного сообщества. Мы должны объединиться и поддержать МОК в его действиях», – приводит слова Элиаша FasterSkier.

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3 комментария

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Sutekh Hexen
Посмотрим, как ты запоешь, когда вся Скандинавия объявит бойкот а титульный спонсор будет угрожать разорвать контракт.
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Pankratoff
Самое печальное что организовать старты высокого уровня внутри страны ФЛГР не может. СБР намного лучше справляется, за биатлон российский как-то спокойнее.
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Alestern
Если следовать олимпийской хартии, то МОК должен заявить следующее: либо все участники олимпиады выступают под нейтральными флагами, либо все участвуют со своей символикой… третьего не дано!!! и на этом точка! .. Иначе получается дискриминация по национальному признаку.
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