Глава FIS о возможном допуске россиян: «Скорее всего, будем следовать рекомендациям МОК. Все будет зависеть от того, какими будут эти рекомендации»

Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш высказался о возможном допуске российских спортсменов на международные старты.

«Спортсмены не выбирают, где им родиться. Но, с другой стороны, ситуация на Украине остается сложной.

FIS, скорее всего, будет следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета. Все будет зависеть от того, какими будут эти рекомендации.

Единственное, чего мы хотели бы избежать – это раскола спортивного сообщества. Мы должны объединиться и поддержать МОК в его действиях», – приводит слова Элиаша FasterSkier.

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