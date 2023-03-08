Глава FIS поддержал МОК в вопросе допуска россиян: «Если спорт политизируется, это может стать концом спорта, каким мы его знаем»

Глава FIS поддержал позицию МОК в вопросе допуска российских спортсменов.

Международная федерация лыжного вида спорта (FIS) в марте прошлого года отстранила россиян от соревнований под своей эгидой – на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Однако в январе 2023-го МОК заявил, что рассмотрит возможность допуска спортсменов под нейтральным флагом.

«Я считаю важным, чтобы организации во всех видах спорта проявляли солидарность с МОК и поддерживали его в эти трудные времена. Потому что если спорт политизируется, это может стать концом спорта, каким мы его знаем.

Основные ценности МОК основаны на том, что спорт не должен быть политизированным, а должен быть ради спортсменов и ради мира. Крайне важно защищать эти ценности.

Сейчас сложные времена, и спортсмены, конечно, не могут выбирать, откуда они. Но при этом все происходящее сейчас – очень противоречиво.

На мой взгляд, крайне важно, чтобы мы изучили ситуацию со всех сторон, потому что спорт – одно из прав человека. А мы должны верить в права человека и защищать их.

Именно в таком контексте мы должны рассматривать спорт применительно к этому конфликту», – заявил Йохан Элиаш.

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