Глава FIS поддержал МОК в вопросе допуска россиян: «Если спорт политизируется, это может стать концом спорта, каким мы его знаем»

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) МОК FIS Политика Йохан Элиаш Лыжи

Глава FIS поддержал позицию МОК в вопросе допуска российских спортсменов.

Международная федерация лыжного вида спорта (FIS) в марте прошлого года отстранила россиян от соревнований под своей эгидой – на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Однако в январе 2023-го МОК заявил, что рассмотрит возможность допуска спортсменов под нейтральным флагом.

«Я считаю важным, чтобы организации во всех видах спорта проявляли солидарность с МОК и поддерживали его в эти трудные времена. Потому что если спорт политизируется, это может стать концом спорта, каким мы его знаем.

Основные ценности МОК основаны на том, что спорт не должен быть политизированным, а должен быть ради спортсменов и ради мира. Крайне важно защищать эти ценности.

Сейчас сложные времена, и спортсмены, конечно, не могут выбирать, откуда они. Но при этом все происходящее сейчас – очень противоречиво.

На мой взгляд, крайне важно, чтобы мы изучили ситуацию со всех сторон, потому что спорт – одно из прав человека. А мы должны верить в права человека и защищать их.

Именно в таком контексте мы должны рассматривать спорт применительно к этому конфликту», – заявил Йохан Элиаш.

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6 комментариев

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salto-klose
За деньги в приложении sports рекламу сейчас никак не отключить?
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DpeMa111
Спорт уже давно политизировался, опоздал
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Oleg
Если спортсмены не поддержали диктатора и его преступления, то почему бы нет?
Они для больших стартов всю жизнь работают, а вот прикорытникам будет достаточно внутренних соревнований типа " Лыжня Колымы" или "Лед и пламя в Магадане".
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ДМ-1чемпион
Спорт уже давно закончился! С тех пор как стероидной Серене Уильямс официально разрешили принимать допинг!
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And-Rover
Дурдом. В стиле Макрона.
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Caerly
Вода, вода
Кругом вода
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