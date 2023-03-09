Дмитрий Губерниев: «Биатлонистам не доплачивают, 70 тысяч за победу на Кубке России – это издевательство. У СБР куча денег, но призовые придерживаются»

Теги лыжные гонки Союз биатлонистов России чемпионат России Дмитрий Губерниев Виктор Майгуров Кубок России деньги Лыжи

Дмитрий Губерниев считает, что на Кубке России по биатлону маленькие призовые.

Комментатор высказался о том, что победители чемпионата России-2023 по лыжным гонкам получат по 150 тысяч рублей. Призовые за второе место составят 120 тысяч рублей, за третье – 90 тысяч.

«Мне можно только за это порадоваться. Когда призовые появились на Кубке России [по лыжам], было понятно, что люди отреагировали на мою критику.

Лыжники – молодцы, они биатлонистов опережают. Я считаю, что биатлонистам не доплачивают. Я не понимаю этого: у СБР куча денег благодаря спонсорам, но что‑то призовые придерживаются.

Мне кажется, спортсмены могли бы собрать комитет и потребовать ни много ни мало. Я считаю, что 70 тысяч за победу на этапе Кубка России – это издевательство.

За победу на Кубке Содружества больше. Нуждов, на секундочку, предлагал 250 тысяч за победу. Поэтому я в очередной раз обращаюсь к команде Майгурова: дайте денег спортсменам и тренерам, хватит жадничать», – сказал Губерниев. 

Победители чемпионата России-2023 по лыжам получат по 150 тысяч рублей

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38 комментариев

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papadok
Ответ Татьяна Бурова
Ну всё! Пошли комментарии с подсчётом денег в карманах биатлонистов. Что вам всем так хочется их подсчитать? Зависть - плохое чувство
Тут вон уже объяснили, что завидовать нечему. Говорят, все биатлонисты в "Пятерочку" торговать уходят от таких призовых.
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papadok
Ответ samara32
Не в курсе, но сомневаюсь, что больше чем рабочий на заводе
В общем, не читал, но осуждаю :)
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EuhenioV
Ответ Магнетист*
Мало...привык к песне Dire Straits
Ты ещё и к Dire Straits попытался примазаться,фанат Оленьки Бузовой ,ФК,СМ и НМ?Смешно.
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Татьяна Бурова
Ну всё! Пошли комментарии с подсчётом денег
в карманах биатлонистов. Что вам всем так хочется их подсчитать? Зависть - плохое чувство
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-2
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Татьяна Бурова
Ответ Melnikov1968
С каких у СБР много денег? Кто смотрит это днище? Кто покупает права на трансляцию? Тупо существуете за счёт бюджета, ещё варежку раскрываете. Радуйтесь, что не за еду бегает, дармоеды.
А вы похоже не дармоед. Каждый занимается своим делом, и отчисляет в бюджет с заработка. И не надо принижать любого человека, кем бы он ни был
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sidelnikovpp@gmail.com
Может быть футболистам такие премиальные и зарплаты сделать?
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R Air
Ответ papadok
Не я к тебе первый обратился :)
Я понял, что начал диалог с школьником.
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притвиц
Каждой бочке затычка этот Губерниев, вот какое ему дело кто сколько призовых получает.
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samara32
Ответ papadok
Просветите?
Не в курсе, но сомневаюсь, что больше чем рабочий на заводе
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Rygeek
Из твоей зарплаты, Димон. Вы же на них зарабатываете.
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papadok
Ответ R Air
Лахтюнь, ты крутой, но с коментом ошибся.
Не я к тебе первый обратился :)
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papadok
Ответ тоторо
ну да давайте все продавцами в пятерочке будут
Каждый сам выбрал, кто-то попал, кто-то не очень. Жаловаться кроме себя не на кого. Не только продавцом, можно массажистом, фитнес-тренером, просто подучиться надо будет чуть-чуть. Но, конечно, советы проще давать, чем им следовать. :)
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тоторо
Ответ encaro_one
Жаль, что Марго не расскажет, что это был аванс лишенного из-за антидопинговых нарушений. 20 тыс + доплаты до 200% это только региональный спортсмен получает. Плюс сборник обычно трудоустроен в ЦСКА/Росгвардии, где по 50 тыс. получает с доплатами за звание и за выслугу лет + ФБУ ЦСП где еще 80 тыс. оклад + надбавки. В итоге, если сборник говорит, что имеет ниже 150-200 тыс. дохода, значит он просто врёт.
не все трудоустроены в цска
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R Air
Ответ papadok
У нас в городе около 45000 р. По стране в среднем чуть больше 60000 р. Я понимаю, на спортсе комментируют сплошь топменеджеры и успешные бизнесмены и бизнеследи, но, как говорил ослик Иа-Иа - всем же нельзя, а некоторым и не приходится.
Лахтюнь, ты крутой, но с коментом ошибся.
+1
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encaro_one
Ответ тоторо
вам Марго Васильева расскажет сколько биатлонист бедного региона в месяц получает -10000
Жаль, что Марго не расскажет, что это был аванс лишенного из-за антидопинговых нарушений.
20 тыс + доплаты до 200% это только региональный спортсмен получает.
Плюс сборник обычно трудоустроен в ЦСКА/Росгвардии, где по 50 тыс. получает с доплатами за звание и за выслугу лет + ФБУ ЦСП где еще 80 тыс. оклад + надбавки.

В итоге, если сборник говорит, что имеет ниже 150-200 тыс. дохода, значит он просто врёт.
0
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тоторо
Ответ papadok
Гнилая тема, но тем не менее, что мешает сменить профессию?
ну да давайте все продавцами в пятерочке будут
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papadok
Ответ R Air
Зачем так жить?
У нас в городе около 45000 р. По стране в среднем чуть больше 60000 р. Я понимаю, на спортсе комментируют сплошь топменеджеры и успешные бизнесмены и бизнеследи, но, как говорил ослик Иа-Иа - всем же нельзя, а некоторым и не приходится.
0
-1
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Melnikov1968
С каких у СБР много денег? Кто смотрит это днище? Кто покупает права на трансляцию? Тупо существуете за счёт бюджета, ещё варежку раскрываете. Радуйтесь, что не за еду бегает, дармоеды.
+4
-1
+3
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papadok
Ответ тоторо
вам Марго Васильева расскажет сколько биатлонист бедного региона в месяц получает -10000
Гнилая тема, но тем не менее, что мешает сменить профессию?
+2
-1
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papadok
Ответ samara32
Интересовались зарплатой биатлониста не уровня сборной?
Просветите?
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Ярик01
Ответ sabur
Ржал всю осень над Вяльбе, с ее "за медальки". Пусть теперь на биатлонистов посмотрит.
Биатлонисты это за каждый старт получают, а не только на чемпионате России.
А на кубке содружества и больше призовые.
https://img.championat.com/i/x/g/1663079999145262777.jpg

P.S. в биатлоне даже никому ненужные юниоры получают по 50 тыс. рэ за этап.
https://img.championat.com/i/k/l/16630800081592402186.jpg
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Ярик01
А сколько лыжникам за победу на кубке России платят? Явно не 150
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R Air
Ответ papadok
Почему издевательство? Это полторы средних месячных зарплаты для моего города.
Зачем так жить?
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тоторо
Ответ papadok
Биатлонист тоже получает зарплату. Губерниев же просто в очередной раз троллит беззастенчиво СБР и нас с Вами. Его явно стало меньше, теперь ему любой наброс дорог.
вам Марго Васильева расскажет сколько биатлонист бедного региона в месяц получает -10000
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samara32
Ответ papadok
Биатлонист тоже получает зарплату. Губерниев же просто в очередной раз троллит беззастенчиво СБР и нас с Вами. Его явно стало меньше, теперь ему любой наброс дорог.
Интересовались зарплатой биатлониста не уровня сборной?
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