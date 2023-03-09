Дмитрий Губерниев: «Биатлонистам не доплачивают, 70 тысяч за победу на Кубке России – это издевательство. У СБР куча денег, но призовые придерживаются»

считает, что на Кубке России по биатлону маленькие призовые.

Комментатор высказался о том, что победители чемпионата России-2023 по лыжным гонкам получат по 150 тысяч рублей. Призовые за второе место составят 120 тысяч рублей, за третье – 90 тысяч.

«Мне можно только за это порадоваться. Когда призовые появились на Кубке России [по лыжам], было понятно, что люди отреагировали на мою критику.

Лыжники – молодцы, они биатлонистов опережают. Я считаю, что биатлонистам не доплачивают. Я не понимаю этого: у куча денег благодаря спонсорам, но что‑то призовые придерживаются.

Мне кажется, спортсмены могли бы собрать комитет и потребовать ни много ни мало. Я считаю, что 70 тысяч за победу на этапе Кубка России – это издевательство.

За победу на Кубке Содружества больше. Нуждов, на секундочку, предлагал 250 тысяч за победу. Поэтому я в очередной раз обращаюсь к команде Майгурова: дайте денег спортсменам и тренерам, хватит жадничать», – сказал Губерниев.

Победители чемпионата России-2023 по лыжам получат по 150 тысяч рублей