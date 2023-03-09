Дмитрий Губерниев: «Биатлонистам не доплачивают, 70 тысяч за победу на Кубке России – это издевательство. У СБР куча денег, но призовые придерживаются»
Дмитрий Губерниев считает, что на Кубке России по биатлону маленькие призовые.
Комментатор высказался о том, что победители чемпионата России-2023 по лыжным гонкам получат по 150 тысяч рублей. Призовые за второе место составят 120 тысяч рублей, за третье – 90 тысяч.
«Мне можно только за это порадоваться. Когда призовые появились на Кубке России [по лыжам], было понятно, что люди отреагировали на мою критику.
Лыжники – молодцы, они биатлонистов опережают. Я считаю, что биатлонистам не доплачивают. Я не понимаю этого: у СБР куча денег благодаря спонсорам, но что‑то призовые придерживаются.
Мне кажется, спортсмены могли бы собрать комитет и потребовать ни много ни мало. Я считаю, что 70 тысяч за победу на этапе Кубка России – это издевательство.
За победу на Кубке Содружества больше. Нуждов, на секундочку, предлагал 250 тысяч за победу. Поэтому я в очередной раз обращаюсь к команде Майгурова: дайте денег спортсменам и тренерам, хватит жадничать», – сказал Губерниев.
Победители чемпионата России-2023 по лыжам получат по 150 тысяч рублей
в карманах биатлонистов. Что вам всем так хочется их подсчитать? Зависть - плохое чувство
20 тыс + доплаты до 200% это только региональный спортсмен получает.
Плюс сборник обычно трудоустроен в ЦСКА/Росгвардии, где по 50 тыс. получает с доплатами за звание и за выслугу лет + ФБУ ЦСП где еще 80 тыс. оклад + надбавки.
В итоге, если сборник говорит, что имеет ниже 150-200 тыс. дохода, значит он просто врёт.
А на кубке содружества и больше призовые.
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P.S. в биатлоне даже никому ненужные юниоры получают по 50 тыс. рэ за этап.
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