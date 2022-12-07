Дмитрий Губерниев: «Для меня разговоры о призовых из‑за эфиров «Матч ТВ» выглядят очень странными. СБР нужно поработать, чтобы выполнить обязательства перед спортсменами»

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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от этапа Кубка России по биатлону в Тюмени.

– В Тюмени все состоится. Мороз, конечно, крепкий, но он не будет ниже -20 градусов по Цельсию. Это точно, а к выходным будет потепление. Все состоится и слава богу. Все есть: трасса готова, прекрасное размещение, теплые туалеты.

– Если мороз будет крепким, можно ли ожидать снятия с гонки некоторых участников?

– Это всегда можно ожидать, потому что люди по‑разному реагируют на мороз. Естественно, мотивация у людей другая, это не Кубок мира.

Для меня, к слову, разговоры о призовых из‑за эфиров «Матч ТВ» выглядят очень странными. Прекрасно понимаю, что у букмекеров есть свои резоны, потому что на федеральном канале рекламу видит вся страна, но это вопрос к договору.

Мне кажется, что Союзу биатлонистов России нужно поработать, засучив рукава, чтобы до конца выполнить свои обязательства перед спортсменами.

Нужно также подумать о том, чтобы по итогам гонок награждать первую десятку, а также поощрять тренеров спортсменов, которые попали на пьедестал. Как минимум, на пьедестал. СБР, за работу! – сказал Губерниев.

Глава СБР о призовых за отмененные гонки: «Если гонки нет и если она не в прямом эфире «Матч ТВ», мы ничего не получаем. Поэтому денег нет, их и не будет»

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