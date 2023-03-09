Александр Большунов: «Чтобы появился новый Большунов, ему нужно многое пройти, многое сделать. Я бы не делал таких громких заявлений, кто бы там ни появлялся»

рассказал, как относится к ситуации, когда кого-то из молодых лыжников называют «новым Большуновым».

– Ты уже в таком статусе, что новых звезд сравнивают с тобой. Мол, вот, появился новый Большунов. Как ты к такому относишься?

– А где появляется новый Большунов? Чтобы появился новый Большунов, ему еще нужно многое пройти, многое сделать.

Я бы не делал таких громких заявлений, кто бы там ни появлялся. Каждый спортсмен индивидуален и по-своему уникален.

Повторюсь, я бы не делал таких громких заявлений. Тем более я громкие заявления не люблю, – сказал Большунов.

«Настоящий чемпионат мира здесь, а в Планице – грязные соревнования». Репортаж из Малиновки, где наши лыжники не грустят