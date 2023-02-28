Юрий Бородавко: «Скорее всего, Спицов поедет на Деминский марафон»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Деминский марафон Денис Спицов Матч ТВ Лыжи

Денис Спицов, скорее всего, выступит на Деминском марафоне. 

Об этом сообщил тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. 

— После непосредственно «Чемпионских высот» какие планы у вашей группы? Чемпионат России не за горами.

— На него все должны приехать, бежать. Сборов после Малиновки на планируется. Все разъедутся. Кто‑то поедет на Сахалинский марафон, кто‑то на Казанский. Подготовка же к чемпионату России будет уже на месте, в Тюмени.

— Планирует ли кто‑то из ваших спортсменов Деминский марафон бежать?

— Скорее всего, от нашей группы поедет Денис Спицов. Поскольку марафон будет классическим стилем. Остальные с большой вероятностью здесь останутся.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Konstantin_ZV
ахаха
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Костыгин
В этой новости всё загадочно, если конечно Спортс не накосячил с цитированием.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Booligan
Классическим стилем в Дёмино бегают половинку, а не марафон
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Makhov
Действительно, причинно-следственная связь налицо))
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий