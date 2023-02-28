Юрий Бородавко: «Скорее всего, Спицов поедет на Деминский марафон»

Денис Спицов, скорее всего, выступит на Деминском марафоне.

Об этом сообщил тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

— После непосредственно «Чемпионских высот» какие планы у вашей группы? Чемпионат России не за горами.

— На него все должны приехать, бежать. Сборов после Малиновки на планируется. Все разъедутся. Кто‑то поедет на Сахалинский марафон, кто‑то на Казанский. Подготовка же к чемпионату России будет уже на месте, в Тюмени.

— Планирует ли кто‑то из ваших спортсменов марафон бежать?

— Скорее всего, от нашей группы поедет . Поскольку марафон будет классическим стилем. Остальные с большой вероятностью здесь останутся.