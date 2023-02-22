Легков, Устюгов и Степанова выступят на Югорском лыжном марафоне

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Олимпийские чемпионы Александр ЛегковСергей Устюгов и Вероника Степанова выступят на Югорском лыжном марафоне. 

Об этом сообщил глава федерации лыжных гонок Югры Сергей Крянин.

«В Югорском марафоне примут участие Вероника Степанова, Сергей Устюгов, ждем и Александра Легкова. А так участие, конечно, по желанию, это же праздник лыжных гонок.

За неделю до мероприятия будет известен конкретный состав участников. Приглашаем всех желающих! Будет классная разнообразная программа, и на собаках можно будет покататься», — сказал Крянин.

Югорский марафон пройдет 7–8 апреля в Ханты‑Мансийске.

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