Легков, Устюгов и Степанова выступят на Югорском лыжном марафоне
Олимпийские чемпионы Александр Легков, Сергей Устюгов и Вероника Степанова выступят на Югорском лыжном марафоне.
Об этом сообщил глава федерации лыжных гонок Югры Сергей Крянин.
«В Югорском марафоне примут участие Вероника Степанова, Сергей Устюгов, ждем и Александра Легкова. А так участие, конечно, по желанию, это же праздник лыжных гонок.
За неделю до мероприятия будет известен конкретный состав участников. Приглашаем всех желающих! Будет классная разнообразная программа, и на собаках можно будет покататься», — сказал Крянин.
Югорский марафон пройдет 7–8 апреля в Ханты‑Мансийске.
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