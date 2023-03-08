Устюгов о завершении карьеры: «Есть мысли, что этот год будет последним. Но тренерская деятельность пока не вызывает энтузиазма»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов может завершить карьеру.

Об этом он сообщил на встрече с болельщиками и журналистами в Сыктывкаре.

«Да, есть мысли, что этот год будет последним. Хотелось бы карьеру подытожить. Понимаю, что надо искать себя в чем-то другом, но тренерская деятельность пока у меня не вызывает энтузиазма.

Много лет мотался по сборам, вдали от семьи. Раз в год приезжаешь к семье: «Ох, я дома». Это сложно. В качестве тренера придется точно так же ездить по сборам.

Но за собой заметил, что на лыжне вижу, у кого из детей есть задатки классиста, а кто конькист или спринтер. Переношу это даже на себя, то есть, глядя на ребенка, пробую что-то из его техники. Ведь его тренер научил так отталкиваться, и я вижу, что вроде это эффективно, начинаю пробовать», – сказал 30-летний спортсмен.