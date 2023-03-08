Устюгов о завершении карьеры: «Есть мысли, что этот год будет последним. Но тренерская деятельность пока не вызывает энтузиазма»
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов может завершить карьеру.
Об этом он сообщил на встрече с болельщиками и журналистами в Сыктывкаре.
«Да, есть мысли, что этот год будет последним. Хотелось бы карьеру подытожить. Понимаю, что надо искать себя в чем-то другом, но тренерская деятельность пока у меня не вызывает энтузиазма.
Много лет мотался по сборам, вдали от семьи. Раз в год приезжаешь к семье: «Ох, я дома». Это сложно. В качестве тренера придется точно так же ездить по сборам.
Но за собой заметил, что на лыжне вижу, у кого из детей есть задатки классиста, а кто конькист или спринтер. Переношу это даже на себя, то есть, глядя на ребенка, пробую что-то из его техники. Ведь его тренер научил так отталкиваться, и я вижу, что вроде это эффективно, начинаю пробовать», – сказал 30-летний спортсмен.
Меня вот что больше интересует. Помните Вяльбе причитала, что лишь бы только новые имена в призы не заехали на чемпионских высотах? Только бы не это, только бы не это. Помните такое?
Понятно чего она причитала - это было бы явным указанием на применение допинга. Но в чем именно была бы проблема: то, что некто заехал бы в призы не по чину, его проверили, забанили и на этом вопрос бы закрылся, пусть и со скандалом. Или же некто заехал в призы не по чину, проверки никакой нет, все всё понимают, но наказать мошейника нет возможности. Так какого варианта боялась вяльбе? Призеров проверяли там на допинг, кто-то знает?