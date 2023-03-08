Устюгов о завершении карьеры: «Есть мысли, что этот год будет последним. Но тренерская деятельность пока не вызывает энтузиазма»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов может завершить карьеру.

Об этом он сообщил на встрече с болельщиками и журналистами в Сыктывкаре.

«Да, есть мысли, что этот год будет последним. Хотелось бы карьеру подытожить. Понимаю, что надо искать себя в чем-то другом, но тренерская деятельность пока у меня не вызывает энтузиазма.

Много лет мотался по сборам, вдали от семьи. Раз в год приезжаешь к семье: «Ох, я дома». Это сложно. В качестве тренера придется точно так же ездить по сборам.

Но за собой заметил, что на лыжне вижу, у кого из детей есть задатки классиста, а кто конькист или спринтер. Переношу это даже на себя, то есть, глядя на ребенка, пробую что-то из его техники. Ведь его тренер научил так отталкиваться, и я вижу, что вроде это эффективно, начинаю пробовать», – сказал 30-летний спортсмен. 

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10 комментариев

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Лизавета Анна -Мария
Ответ Щеглот
Технике у детей учится, а не у Большунова, какой молодец. Оно и видно, кстати - катается раскорякой) Меня вот что больше интересует. Помните Вяльбе причитала, что лишь бы только новые имена в призы не заехали на чемпионских высотах? Только бы не это, только бы не это. Помните такое? Понятно чего она причитала - это было бы явным указанием на применение допинга. Но в чем именно была бы проблема: то, что некто заехал бы в призы не по чину, его проверили, забанили и на этом вопрос бы закрылся, пусть и со скандалом. Или же некто заехал в призы не по чину, проверки никакой нет, все всё понимают, но наказать мошейника нет возможности. Так какого варианта боялась вяльбе? Призеров проверяли там на допинг, кто-то знает?
"МошеЙник"- это кто?😀
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Щеглот
И конечно изумляет до глубины души, что сирожа жалуется на невостребованность на рынке труда. Работы мол нет нормальной. А ведь сирожа - майор! Майоры нынче, доложу я вам, на вес золота ценятся. В страшном дифиците они, майоры-то. С руками и ногами отрывают и платят хорошо.
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Щеглот
Технике у детей учится, а не у Большунова, какой молодец. Оно и видно, кстати - катается раскорякой)

Меня вот что больше интересует. Помните Вяльбе причитала, что лишь бы только новые имена в призы не заехали на чемпионских высотах? Только бы не это, только бы не это. Помните такое?

Понятно чего она причитала - это было бы явным указанием на применение допинга. Но в чем именно была бы проблема: то, что некто заехал бы в призы не по чину, его проверили, забанили и на этом вопрос бы закрылся, пусть и со скандалом. Или же некто заехал в призы не по чину, проверки никакой нет, все всё понимают, но наказать мошейника нет возможности. Так какого варианта боялась вяльбе? Призеров проверяли там на допинг, кто-то знает?
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Ekaterina Zakharova
Ответ imaxim
Надеюсь, кто-то его все же отговорит. Нельзя терять лыжника его уровня так рано
Этому инвью месяц годности 😂
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Dym86
Опять главный старт пропустил не по своей вине. И всю карьеру так.
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ekaterina_)))
Я, конечно, не фанатка Устюгова, но уходить в 30 лет не нужно. Единственной причиной может быть отстранение от международных стартов…
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Максим Ларченков
Нет Сергей! Только после Путина!
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закрыт по беспределу
Ты б эти мысли отложил на пару-тройку лет
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Hardy
рано уходить!
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imaxim
Надеюсь, кто-то его все же отговорит. Нельзя терять лыжника его уровня так рано
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