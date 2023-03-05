«Вам надо треша? Мы на старте сразу боксерские перчатки наденем». Устюгов пошутил о противостоянии с Большуновым

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Сергей Устюгов пошутил о противостоянии с Александром Большуновым в боксерских перчатках.

Сегодня Большунов победил в классическом масс-старте на 50 км на лыжном турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке. Устюгов занял третье место.

– Вопрос о продолжении карьеры? Давайте вы так сработаете, чтобы мне какое-то хорошее предложение поступило, чтобы я сказал: «Пока лыжные гонки!» И со спокойной душой ушел.

Директор Малиновки? Да меня не возьмут сюда! Какой из меня директор? Я же несерьезный человек.

– Какую оценку по пятибалльной шкале поставили бы себе?

– Если вы приехали, то это круто. На крупные турниры приезжают 2-3 человека, а тут такая толпа! Почему так произошло? Не знаю.

– Из-за вашего с Большуновым столкновения в Красногорске, Сергей.

– Вам надо треша? Мы на старте сразу боксерские перчатки наденем. Это же лыжные гонки. Кто первый финишировал, тот и победил.

Скучно звучит? Почему? На эстафете не понравилось? – ответил олимпийский чемпион по лыжным гонкам.

Кто виноват в аварии Большунова и Устюгова? Мы побывали на гонке, которая закончилась кровью

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4 комментария

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Vanek1411
Устюгов спокоен, иронизирует, а вот по интервью Большуни прям видно, как у него бомбит. Ему бы спичрайтера нанять, который бы его контролировал и помогал сохранять имидж.
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imaxim
Никаких уходить)
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принцесса Севера
Рано тебе уходить, Сергей! Мы хотим видеть тебя на лыжне.
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Ольга Линде
Журналист просто блеснул интеллектом.
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