Сергей Устюгов: «Очень доволен бронзой. Психологически был готов, что сегодня закончу последним-предпоследним, а тут вон как вышло!»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Алексей Червоткин Илья Семиков Александр Большунов Чемпионские высоты Лыжи

Сергей Устюгов остался доволен бронзой в марафоне на «Чемпионских высотах».

Победу одержал Александр БольшуновАлексей Червоткин взял серебро.

«Поздравить, конечно, можно. Нужно! Очень доволен бронзой. Навязал борьбу Илюхе Семикову, выиграл у него, чему безмерно рад. Извините, Коми, на вашего спортсмена я сегодня обошел. Я готовился в Коми на лыжном стадионе.

Леха, тебе большой привет, спасибо. Как ты и сказал: идешь, пьешь, никуда не торопишься, все по плану, все четко. Последние 5 км ни прибавить, ни убавить. В принципе доволен.

У меня была лучшая пара лыж, я на ней стартанул, я на ней побежал. Знал, что у меня вторая пара работает намного хуже, поэтому было такое решение (не менять лыжи). Но на самом деле я проморгал.

Может, я и пошел бы поменять. Но подумал: у меня лыжи вроде едут нормально, держат нормально, мне это устраивает, так что поеду так.

Решение не принималось, я просто когда пошел, думал: так, а надо было лыжи, наверное, поменять – а ладно, прокатит. Может, не совсем серьезно отнесся. Я реально бежал на лучшей паре, потому что мы с сервисом катали лыжи перед гонкой, она была лучшей по держанию и по скольжению.

Я уступал последние километры после 35-го только в держании – не было такого держака, но и сам я немного подсел.

Все в голове, все проблемы в голове. Психологически я был готов, что сегодня закончу последним-предпоследним, а тут вон как вышло! Еще и третий заехал, уступил не так много, тем более Сане Большунову», – сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ». 

7 комментариев

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zzzeeerrrooo
Лыжи надо было менять
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imaxim
Сметанина сфотографировалась с Устюговым))) думаю что прощен за то что Коми обогнал)
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Великий Алонсо
Устюгов ещё не устал дедом прикидываться? Тебе 30 лет, выступать ещё и выступать на высшем уровне
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Надежда67
Сергей в каждую гонку вносит интригу !Спасибо за эмоции !Отлично подготовился к стартам !Ждем ЧР !
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Светка
Сергей, спасибо за эту гонку!!!
Настрой в этом году очень радует! Глаза горят, руки-ноги делают!)
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Евгений Яшугин
Ну, теперь каждый раз думай, что будешь последним-предпоследним и все будет окей!
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imaxim
Серёжа просто браво! Я думаю что удивил он сегодня всех) аж Бородавко пришлось «похвалить» его) совершенно не его дистанция и такой результат

Как бы ещё сделать так, чтобы он до ОИ-26 бегал
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