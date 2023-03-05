Сергей Устюгов: «Очень доволен бронзой. Психологически был готов, что сегодня закончу последним-предпоследним, а тут вон как вышло!»

остался доволен бронзой в марафоне на «Чемпионских высотах».

Победу одержал , взял серебро.

«Поздравить, конечно, можно. Нужно! Очень доволен бронзой. Навязал борьбу Илюхе Семикову, выиграл у него, чему безмерно рад. Извините, Коми, на вашего спортсмена я сегодня обошел. Я готовился в Коми на лыжном стадионе.

Леха, тебе большой привет, спасибо. Как ты и сказал: идешь, пьешь, никуда не торопишься, все по плану, все четко. Последние 5 км ни прибавить, ни убавить. В принципе доволен.

У меня была лучшая пара лыж, я на ней стартанул, я на ней побежал. Знал, что у меня вторая пара работает намного хуже, поэтому было такое решение (не менять лыжи). Но на самом деле я проморгал.

Может, я и пошел бы поменять. Но подумал: у меня лыжи вроде едут нормально, держат нормально, мне это устраивает, так что поеду так.

Решение не принималось, я просто когда пошел, думал: так, а надо было лыжи, наверное, поменять – а ладно, прокатит. Может, не совсем серьезно отнесся. Я реально бежал на лучшей паре, потому что мы с сервисом катали лыжи перед гонкой, она была лучшей по держанию и по скольжению.

Я уступал последние километры после 35-го только в держании – не было такого держака, но и сам я немного подсел.

Все в голове, все проблемы в голове. Психологически я был готов, что сегодня закончу последним-предпоследним, а тут вон как вышло! Еще и третий заехал, уступил не так много, тем более Сане Большунову», – сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».