Юрий Бородавко: «В это Прощеное воскресенье поддерживаю Большунова простить главу МОК за все его поступки»

Тренер сборной России поддержал слова Александра Большунова о прощении Томаса Баха.

«Прощать нужно всех. Сами понимаете, нельзя постоянно жить в обидах», – ранее ответил Большунов на вопрос о том, принял ли бы он извинения от главы Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне ситуации с отстранением российских спортсменов.

«В это Прощеное воскресенье поддерживаю Большунова простить главу МОК за все его поступки. В этот православный праздник нужно давать шанс всем. Поэтому, конечно, поддерживаю эти слова.

Политика сейчас занимает более жесткую позицию по возвращению российских и белорусских лыжников на международные соревнования.

Пока это только слова, но будем надеяться, что слова перейдут в действия. Думаю, положительная тенденция есть», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?