Вяльбе о приглашении других стран на российские турниры: «Контакты есть, просто пока вежливо отказываются»

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Елена Вяльбе объяснила, почему на российских стартах не выступают лыжники из других стран.

Сейчас на турнирах в России выступают российские и белорусские спортсмены.

«Во фристайле выступали казахстанцы? Мы тоже их приглашали и многие другие страны, просто у них в лыжах, видимо, нет вторых-третьих составов, чтобы их присылать сюда.

Были контакты с китайцами, монголами, иранцами. Но у иранцев, например, люди еще не катались на лыжах, только на лыжероллерах. В Китае нет сильных лыжников, помимо той сборной, которая ездит на Кубок мира. К тому же у них жесткие ковидные ограничения, они и так после Олимпиады ездят.

Так что контакты есть, просто пока вежливо отказываются», – отметила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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3 комментария

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expertmer2020
Главное не победа - а дружба с Ираном.
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papadok
Такие высказывания комментировать - только портить.
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Hardy
🤣🤣🤣🤡🤡🤡
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