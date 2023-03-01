Елена Вяльбе: «Безобразие, что на «Чемпионские высоты» приехало только 25 регионов. Не приехали даже некоторые соседние, хотя других соревнований сейчас не проходит»

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Елена Вяльбе назвала безобразием ситуацию на турнире «Чемпионские высоты».

Всероссийские соревнования проходят с 23 февраля по 5 марта в Архангельской области. 

«Соревнования хорошие. Единственное что – безобразие, что на «Чемпионские высоты» приехало только 25 регионов, не приехали даже некоторые соседние, хотя других соревнований сейчас не проходит», – заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Вяльбе о «Чемпионских высотах» как альтернативе ЧМ: «Как раз у них альтернативные игры, а у нас настоящий чемпионат мира»

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5 комментариев

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zzzeeerrrooo
Ответ ivan 07
А что так ? Вроде сказала , что ЧМ здесь проходит,а не в Планице.
Такими темпами
Будет российские и норвежские чм
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GullitRuud
Ответ Назар Игорь
Конечно безобразие. Что они себе позволяют, эти регионы? Надо как в прошлом - в обкомы партии из центра спускается разнарядка - обеспечить необходимое количество участников. Партия велела - комсомол ответил ЕСТЬ!!
Ну , как бы да.. нужно гонять и понуждать люди знаете ли ленивы и сами особо не хотят шевелиться .(
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Жужукин
Ответ Назар Игорь
Конечно безобразие. Что они себе позволяют, эти регионы? Надо как в прошлом - в обкомы партии из центра спускается разнарядка - обеспечить необходимое количество участников. Партия велела - комсомол ответил ЕСТЬ!!
А кому это надо?пыль самому себе пускать.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Конечно безобразие. Что они себе позволяют, эти регионы? Надо как в прошлом - в обкомы партии из центра спускается разнарядка - обеспечить необходимое количество участников.
Партия велела - комсомол ответил ЕСТЬ!!
0
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivan 07
А что так ? Вроде сказала , что ЧМ здесь проходит,а не в Планице.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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