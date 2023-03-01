Елена Вяльбе: «Безобразие, что на «Чемпионские высоты» приехало только 25 регионов. Не приехали даже некоторые соседние, хотя других соревнований сейчас не проходит»

Елена Вяльбе назвала безобразием ситуацию на турнире «Чемпионские высоты».

Всероссийские соревнования проходят с 23 февраля по 5 марта в Архангельской области.

«Соревнования хорошие. Единственное что – безобразие, что на «Чемпионские высоты» приехало только 25 регионов, не приехали даже некоторые соседние, хотя других соревнований сейчас не проходит», – заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Вяльбе о «Чемпионских высотах» как альтернативе ЧМ: «Как раз у них альтернативные игры, а у нас настоящий чемпионат мира»