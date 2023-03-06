Анастасия Фалеева о «Чемпионских высотах»: «Мы были бы рады тут видеть норвежцев. Пусть приезжают, мы гостеприимные»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Спорт-Экспресс Анастасия Фалеева Чемпионские высоты Лыжи

Анастасия Фалеева была бы рада видеть норвежцев на турнире «Чемпионские высоты». 

— Большунов выходит и говорит, что чемпионат мира здесь. Понятно, что мы должны хвалить свои соревнования. Но мы же понимаем, что чемпионат мира только один? Норвежцы не приедут на «Чемпионские высоты» никогда.

— А мы были бы рады их тут видеть! Пусть приезжают, мы гостеприимные. Мы стараемся обеспечить такой же уровень соревнований. У нас и программа такая же. Я не чувствую себя какой-то ущемленной.

— Но ты же не чувствуешь себя на чемпионате мира, согласись?

— Конечно. Но здесь великолепная атмосфера, отличная организация, подготовка трасс, приехало телевидение, очень красивая картинка. Ее показывают, люди смотрят, и мы повышаем популяризацию лыжного спорта именно в России. Я уверена, что даже чемпионат мира смотрят меньше, чем «Чемпионские высоты». Это же для нас плюс — и для молодежного спорта, для ребят, которые будут приходить в лыжный спорт. Это важно.

По моему опыту — я не из большого города, и там нет выбора спорта. Там некому давать этот выбор. Там нет тренеров, спортсменов. Здесь они смотрят, и у всех появляется интерес.

Да, мы в этом сезоне в России, и пропустили чемпионат мира. Он бы по возрасту подошел, и очень интересно на это было бы посмотреть. Но я бегала с лучшими лыжниками мира здесь, в Малиновке. И повторюсь, не чувствую себя ущемленной.

— Просто норвежцы, которые слышат про чемпионат мира у нас, подумают: да и зачем им тогда возвращаться?

— Так у них тоже там чемпионат Норвегии! Особенно у мужчин. Им тоже скучно, и они тоже хотят конкуренции. Так что они не в лучшем положении... Но мы тут сами бегаем! У нас все хорошо.

<...>

— Что бы ты ответила шведам, которые призывают не допускать россиян?

— А им не скучно там бегать между собой? Да вы чего? В спринтах бы Наташа Непряева сейчас бы так залетела!

— Так, наверное, поэтому они и не хотят особо.

— Значит, они боятся конкуренции. Зачем вы тогда занимаетесь спортом? – сказала российская лыжница. 

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8 комментариев

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Ярик01
Ответ Gregari
Вы бы также ратовали за допуск немцев в 1942-43 годах?
Тем более допуск немцев, что как минимум формально относятся к внутренним войскам - Waffen-SS
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BeastI666I
Ответ Листок яблони
А ты понимаешь, что спортсмены наивные, как дети? Ну или делают вид наивных, потому что им так удобно.
или за деньги
+1
-1
0
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Листок яблони
Ответ BeastI666I
даже не смешно уже... она опнимает, что для норвежцев нас не существует?!
А ты понимаешь, что спортсмены наивные, как дети? Ну или делают вид наивных, потому что им так удобно.
+3
0
+3
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Магнетист*
Приедут, всю икру сожрут и обгадят. В первый раз что-ли. Пусти норвежца за стол - оно и ноги на стол.
+3
-2
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Gregari
Ответ МАФИЯ
Комментарий удален пользователем
Вы бы также ратовали за допуск немцев в 1942-43 годах?
+10
-3
+7
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BeastI666I
даже не смешно уже... она опнимает, что для норвежцев нас не существует?!
+7
-2
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МАФИЯ
Комментарий удален пользователем
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smetan4ik
Вот бы вы к соотечественникам относились так же, как вы гостеприимны к иностранцам
+19
-1
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Агасфер Странник
У твоей наташи за 8 сезонов наКМ всего 2 победы --залетит она скоро по другому
+10
-8
+2
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