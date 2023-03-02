Коростелев о «Чемпионских высотах»: «Я даже здесь пока в тройку не заехал. О каких норвежцах может идти речь? Их и наши не всегда обыгрывают»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Савелий Коростелев Чемпионские высоты Лыжи

Лыжник Савелий Коростелев предположил, как бы сложилось его соперничество с норвежцами.

Вяльбе называет тебя будущим мировым лидером, Александр Легков – нашей звездочкой.

– Хорошо же.

Тебя это не напрягает?

– Это слова. Авансы. Мне присылают такие новости, читаю их, конечно. Но пока это только слова, которые надо подтверждать.

Угрозы звездной болезни пока нет?

– Об этом со стороны судить надо. Но нареканий пока не поступало.

Звучат еще такие слова, что если бы Коростелев участвовал в Кубке мира, то спокойно бил бы тех же норвежцев. С этой точки зрения не жаль, что чемпионат мира проходит сейчас без нас?

– Нет, ни капли. Я даже здесь пока в тройку заехать не могу. О каких норвежцах может идти речь? Их и наши ребята не всегда обыгрывают.

А вообще как относишься к тому факту, что мы не участвуем на главном старте сезона?

– Это грустно. Но у нас тут свой уровень. Сопоставимый с чемпионатом мира. Так что все в порядке, – сказал Коростелев.

В лыжах новая и дерзкая звезда: пацаном фоткался с Большуновым, теперь обгоняет его 💪

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8 комментариев

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Olga.t
Ответ Щеглот
Так надо брать пример с Большунова, а не с Устюгова, тогда глядишь и заехал бы в троечку. А когда берешь пример с мошейника да лоботряса - вот тебе и пожалуйста - маленький устюгов получается.
и этот "мошеЙник" выиграл спринт в Малиновке, а "пример" был третьим.
Ни в коем случае не принижаю спортивные успехи Большунова, но ваши оскорбления в сторону Устюгова уже набили оскомину.

и обратите внимание, нет в русском языке слова "мошеЙник", правильно " мошеННик".
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Щеглот
Ответ Olga.t
кто такой "мошеЙник"?
ну тот, который с лыжами мутит. На у начинается, на ов заканчивается.

Вы же не забыли мутную историю с давосской разделкой? вот и я не забыл. Гонка была отборочная, мошейник выступил на не прекрасно, а в зачет она ему не пошла. Вопрос: почему? Ответ: было мошенство с лыжами и об этом нашим стало известно, поэтому результат не засчитали, а другим говорить тоже не стали разумеется.
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Olga.t
Ответ Щеглот
Так надо брать пример с Большунова, а не с Устюгова, тогда глядишь и заехал бы в троечку. А когда берешь пример с мошейника да лоботряса - вот тебе и пожалуйста - маленький устюгов получается.
кто такой "мошеЙник"?
+1
0
+1
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Щеглот
Так надо брать пример с Большунова, а не с Устюгова, тогда глядишь и заехал бы в троечку. А когда берешь пример с мошейника да лоботряса - вот тебе и пожалуйста - маленький устюгов получается.
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Olga.t
Сегодня день адекватности в лыжных гонках.
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ШаваБё
Ответ irina1980
Так Коростелев и не утверждает,что мог бы бороться с норвежцами,он не виноват,что ему такие вопросы задают,ему еще нужно как-то ответить.
Так я его и не обвиняю) Наоборот, считаю, что очень здраво рассуждает.
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irina1980
Ответ ШаваБё
Это уж точно, сначала надо на российских турнирах стабильно выигрывать, а потом про борьбу с норгами думать.
Так Коростелев и не утверждает,что мог бы бороться с норвежцами,он не виноват,что ему такие вопросы задают,ему еще нужно как-то ответить.
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ШаваБё
Это уж точно, сначала надо на российских турнирах стабильно выигрывать, а потом про борьбу с норгами думать.
+5
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