Коростелев о «Чемпионских высотах»: «Я даже здесь пока в тройку не заехал. О каких норвежцах может идти речь? Их и наши не всегда обыгрывают»

Лыжник Савелий Коростелев предположил, как бы сложилось его соперничество с норвежцами.

– называет тебя будущим мировым лидером, – нашей звездочкой.

– Хорошо же.

– Тебя это не напрягает?

– Это слова. Авансы. Мне присылают такие новости, читаю их, конечно. Но пока это только слова, которые надо подтверждать.

– Угрозы звездной болезни пока нет?

– Об этом со стороны судить надо. Но нареканий пока не поступало.

– Звучат еще такие слова, что если бы Коростелев участвовал в Кубке мира, то спокойно бил бы тех же норвежцев. С этой точки зрения не жаль, что чемпионат мира проходит сейчас без нас?

– Нет, ни капли. Я даже здесь пока в тройку заехать не могу. О каких норвежцах может идти речь? Их и наши ребята не всегда обыгрывают.

– А вообще как относишься к тому факту, что мы не участвуем на главном старте сезона?

– Это грустно. Но у нас тут свой уровень. Сопоставимый с чемпионатом мира. Так что все в порядке, – сказал Коростелев.

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