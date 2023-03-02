Коростелев о «Чемпионских высотах»: «Я даже здесь пока в тройку не заехал. О каких норвежцах может идти речь? Их и наши не всегда обыгрывают»
Лыжник Савелий Коростелев предположил, как бы сложилось его соперничество с норвежцами.
– Вяльбе называет тебя будущим мировым лидером, Александр Легков – нашей звездочкой.
– Хорошо же.
– Тебя это не напрягает?
– Это слова. Авансы. Мне присылают такие новости, читаю их, конечно. Но пока это только слова, которые надо подтверждать.
– Угрозы звездной болезни пока нет?
– Об этом со стороны судить надо. Но нареканий пока не поступало.
– Звучат еще такие слова, что если бы Коростелев участвовал в Кубке мира, то спокойно бил бы тех же норвежцев. С этой точки зрения не жаль, что чемпионат мира проходит сейчас без нас?
– Нет, ни капли. Я даже здесь пока в тройку заехать не могу. О каких норвежцах может идти речь? Их и наши ребята не всегда обыгрывают.
– А вообще как относишься к тому факту, что мы не участвуем на главном старте сезона?
– Это грустно. Но у нас тут свой уровень. Сопоставимый с чемпионатом мира. Так что все в порядке, – сказал Коростелев.
В лыжах новая и дерзкая звезда: пацаном фоткался с Большуновым, теперь обгоняет его 💪
Ни в коем случае не принижаю спортивные успехи Большунова, но ваши оскорбления в сторону Устюгова уже набили оскомину.
и обратите внимание, нет в русском языке слова "мошеЙник", правильно " мошеННик".
Вы же не забыли мутную историю с давосской разделкой? вот и я не забыл. Гонка была отборочная, мошейник выступил на не прекрасно, а в зачет она ему не пошла. Вопрос: почему? Ответ: было мошенство с лыжами и об этом нашим стало известно, поэтому результат не засчитали, а другим говорить тоже не стали разумеется.