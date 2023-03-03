Белов о «Чемпионских высотах»: «У нас сильные соревнования. Но нельзя сказать, что и в Планице чемпионат мира, и здесь тоже»

Лыжник Евгений Белов сравнил чемпионат мира с турниром «Чемпионские высоты».

«Чемпионские высоты» проходят в Малиновке в качестве всероссийских соревнований. В это же время ЧМ, к которому не допущена сборная России, проходит в словенской Планице.

– Много дискуссий о статусе «Чемпионских высот». Саша Большунов сказал, что «настоящий чемпионат мира здесь».

– Объективно лучший спортсмен по итогам прошлого года сейчас бегает здесь, среди нас. Поэтому можно так сказать. А мы, все остальные, к нему подтягиваемся. В этом плане у нас сильные соревнования.

Но все равно нельзя сказать, что и там (в Планице – Sports.ru) чемпионат мира, и здесь тоже он. Да, это тяжелый вопрос. Конкуренция везде сильная, и на самом деле плохо – получилось так, что нас разделили. А спорт должен выявлять лучшего по всему мира, и было бы здорово выявить его среди всех.

– А вы с иностранцами контакт поддерживаете, переписываетесь?

– Мы общаемся с нашей группой с Маркусом Крамером, который сейчас работает в Италии. Они нас поздравляют с нашими результатами, когда общаемся, и мы их поздравляем, – рассказал Белов.