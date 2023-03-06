Алексей Червоткин: «Если вновь придется выступать под нейтральным флагом – да, я буду. Век спортсмена недолог»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Олимпийская сборная России Пхенчхан-2018 Алексей Червоткин Лыжи

Российский лыжник Алексей Червоткин готов выступать под нейтральным флагом.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявлял о возможном допуске российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

– Как вы уже сказали, отстранение не будет вечным. Когда возвращение состоится, вы готовы вновь бегать под нейтральным флагом?

– Насколько я понимаю, выбора у нас нет. Век спортсмена недолог, особенно в нашем виде спорта. Если вновь придется выступать под нейтральным флагом – да, я буду выступать. Как делал это в Пхенчхане, Оберстдорфе, Пекине.

Я предполагаю, что наше поколение начало выступать под нейтральным флагом, мы и закончим выступать под нейтральным флагом, когда уже спортивными пенсионерами будем.

– После возвращения ждете косых взглядов со стороны зарубежных коллег?

– Если в скором времени вернемся, это будет означать, что мы были правы. Это во-первых. Во-вторых, очень надеюсь, что многие люди посмотрят на всю ситуацию иначе.

А косые взгляды – даже не задумывался над этим. Спортивная жизнь и политика – разные вещи, хотя сейчас все перемешалось. На это есть свои рычаги воздействия. Но это не вечно, и надеюсь, что ненадолго, – сказал Червоткин.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают

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6 комментариев

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dobriy44
cлова настоящего адекватного человека, и поступок мужской не стал вилять хвостиком перед своими властителями , которым абсолютно, по барабану на их проблемы , на их карьеру, Большунову , Cтепановой и остальным нашим спортсменам надо брать пример с Червоткина говорить открыто и честно как оно есть на самом деле.
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Booligan
Ответ papadok
А для капитана Росгвардии что самое главное?
за него папаша чокнутый решает
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papadok
Ответ SpirichJr
Всё правильно, нужно выступать пусть и в нейтральном статусе. Для спортсменов это самое главное.
А для капитана Росгвардии что самое главное?
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-1
-1
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Viks
– Если в скором времени вернемся, это будет означать, что мы были правы." --- Если вернётесь под белым флагом, то будет означать, что капитулировали и что вы признали, что были НЕ правы и продолжаете быть.
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-4
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SpirichJr
Всё правильно, нужно выступать пусть и в нейтральном статусе. Для спортсменов это самое главное.
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Boris Valshonok
Ну хз-может и правильно.
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