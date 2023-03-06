Алексей Червоткин: «Если вновь придется выступать под нейтральным флагом – да, я буду. Век спортсмена недолог»

Российский лыжник Алексей Червоткин готов выступать под нейтральным флагом.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявлял о возможном допуске российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

– Как вы уже сказали, отстранение не будет вечным. Когда возвращение состоится, вы готовы вновь бегать под нейтральным флагом?

– Насколько я понимаю, выбора у нас нет. Век спортсмена недолог, особенно в нашем виде спорта. Если вновь придется выступать под нейтральным флагом – да, я буду выступать. Как делал это в Пхенчхане, Оберстдорфе, Пекине.

Я предполагаю, что наше поколение начало выступать под нейтральным флагом, мы и закончим выступать под нейтральным флагом, когда уже спортивными пенсионерами будем.

– После возвращения ждете косых взглядов со стороны зарубежных коллег?

– Если в скором времени вернемся, это будет означать, что мы были правы. Это во-первых. Во-вторых, очень надеюсь, что многие люди посмотрят на всю ситуацию иначе.

А косые взгляды – даже не задумывался над этим. Спортивная жизнь и политика – разные вещи, хотя сейчас все перемешалось. На это есть свои рычаги воздействия. Но это не вечно, и надеюсь, что ненадолго, – сказал Червоткин.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают