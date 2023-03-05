Александр Большунов: «Доволен, что сегодня смог выиграть. Червоткин и Устюгов составили хорошую конкуренцию, до финиша боролись»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Алексей Червоткин Александр Большунов Чемпионские высоты Лыжи

Александр Большунов поделился впечатлениями от марафона на «Чемпионских высотах».

Большунов одержал победу, Алексей Червоткин взял серебро, Сергей Устюгов – бронзу.

«Нормально себя чувствую сегодня. Начинали спокойно, потом когда вперед вышел, было местами сложновато, потому что больше половины дистанции приходилось работать впереди. Сказывалось, конечно, на самочувствии.

В принципе доволен, что сегодня смог выиграть. И ребята – Червоткин, Устюгов – составили хорошую конкуренцию, до финиша боролись. За 7 км до финиша увеличили темп, оставалось его только поддерживать.

Заранее был план, что надо после 35 км менять лыжи. Это было правильно, потому что лыжи чуть похуже стали работать, похуже держать, поэтому надо было менять.

У Устюгова хорошо лыжи работали, поэтому, думаю, он и остался на них, не стал менять – понимал, что вторая пара, возможно, похуже будет работать.

Отлично, 4 золота есть. Единственное, на спринте немного не получилось, потому что после болезни, скорости не хватило», – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ». 

⚡️ Лыжи. «Чемпионские высоты». Большунов победил в классическом масс-старте на 50 км, Червоткин – 2-й, Устюгов – 3-й

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8 комментариев

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Tatyana@griga
Внес интригу, Сан Саныч, заставил поволноваться немного. Красиво получилось!)))
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Валентина Перцева
Большунов, безусловно, молодец, но каков Устюгов! Всю гонку «напрягал» лидеров.
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Chernich
Спасибо Саша, благодаря тебе гонки огонь! Ребята надеясь тебя победить, растут и от этого выигрывают не только спортсмены, но и сами гонки, а нам болельщикам в радость такая шикарная борьба!
+1
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Дмитрий Громов
Ответ imaxim
Серёжа уже сказал, что знал что вторая пара готова хуже, а на этой все нормально, поэтому не поехал менять
А потом добавил, что проморгал смену лыж и просто забил на это)
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imaxim
Ответ Дмитрий Громов
Эх, Серега! Надо было лыжи менять и на финише разбираться с Червоткиным был шанс побороться уж точно.
Серёжа уже сказал, что знал что вторая пара готова хуже, а на этой все нормально, поэтому не поехал менять
+3
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Сергей Жужукин
Леха,Серега-Вы супер!
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0
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Дмитрий Громов
Эх, Серега! Надо было лыжи менять и на финише разбираться с Червоткиным был шанс побороться уж точно.
0
-2
-2
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ОлесяОлеська
Всю гонку контролировал, шёл в своём темпе. Силён как всегда. Поздравления с Победами. Спасибо за красивые гонки Сане и всем нашим ребятам.
+4
-1
+3
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