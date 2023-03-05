Александр Большунов: «Доволен, что сегодня смог выиграть. Червоткин и Устюгов составили хорошую конкуренцию, до финиша боролись»

поделился впечатлениями от марафона на «Чемпионских высотах».

Большунов одержал победу, взял серебро, – бронзу.

«Нормально себя чувствую сегодня. Начинали спокойно, потом когда вперед вышел, было местами сложновато, потому что больше половины дистанции приходилось работать впереди. Сказывалось, конечно, на самочувствии.

В принципе доволен, что сегодня смог выиграть. И ребята – Червоткин, Устюгов – составили хорошую конкуренцию, до финиша боролись. За 7 км до финиша увеличили темп, оставалось его только поддерживать.

Заранее был план, что надо после 35 км менять лыжи. Это было правильно, потому что лыжи чуть похуже стали работать, похуже держать, поэтому надо было менять.

У Устюгова хорошо лыжи работали, поэтому, думаю, он и остался на них, не стал менять – понимал, что вторая пара, возможно, похуже будет работать.

Отлично, 4 золота есть. Единственное, на спринте немного не получилось, потому что после болезни, скорости не хватило», – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

⚡️ Лыжи. «Чемпионские высоты». Большунов победил в классическом масс-старте на 50 км, Червоткин – 2-й, Устюгов – 3-й