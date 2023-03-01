Александр Большунов: «Сегодня практически с первого круга приходилось терпеть и работать на полную катушку, потому что немного не так в гонку вошел»

Александр Большунов назвал непростой победу на турнире «Чемпионские высоты».

Сегодня лыжник выиграл коньковую «разделку» на 15 км.

«Сегодня гонка 100% нелегко далась, потому что сложные погодные условия, снег, ветер – и это все сказывается на самочувствии. Вроде вначале оно было неплохое, но по ходу дистанции, может, чуть быстро начал, поэтому пришлось по ходу терпеть.

Ребята – Леха Червоткин, Якимушкин и Мальцев – составили сегодня очень хорошую конкуренцию. Еще в конце ребята добавили, я немного не поддержал этот темп, потому что уже тяжеловато было.

Сегодня практически уже с первого круга приходилось терпеть и работать, можно сказать, на полную катушку, потому что немного не так в гонку вошел.

С лыжами все хорошо, все ребята на одинаковых вариантах бегут.

Насчет эстафеты не знаю, потому что не понятно – все ли у всех хорошо, всего четыре человека от Архангельской области, поэтому не знаю еще, бежим или нет», – сказал трехкратный олимпийский чемпион в эфире «Матч ТВ».