Александр Большунов: «Сегодня практически с первого круга приходилось терпеть и работать на полную катушку, потому что немного не так в гонку вошел»
Александр Большунов назвал непростой победу на турнире «Чемпионские высоты».
Сегодня лыжник выиграл коньковую «разделку» на 15 км.
«Сегодня гонка 100% нелегко далась, потому что сложные погодные условия, снег, ветер – и это все сказывается на самочувствии. Вроде вначале оно было неплохое, но по ходу дистанции, может, чуть быстро начал, поэтому пришлось по ходу терпеть.
Ребята – Леха Червоткин, Якимушкин и Мальцев – составили сегодня очень хорошую конкуренцию. Еще в конце ребята добавили, я немного не поддержал этот темп, потому что уже тяжеловато было.
Сегодня практически уже с первого круга приходилось терпеть и работать, можно сказать, на полную катушку, потому что немного не так в гонку вошел.
С лыжами все хорошо, все ребята на одинаковых вариантах бегут.
Насчет эстафеты не знаю, потому что не понятно – все ли у всех хорошо, всего четыре человека от Архангельской области, поэтому не знаю еще, бежим или нет», – сказал трехкратный олимпийский чемпион в эфире «Матч ТВ».
1) Каким образом вечно второй за пару часов переместится из Малиновки в Планицу.
2) Если он всё же сумеет это сделать, то каким образом он окажется среди участников, будучи международным спортивным пенсионером?
🤔