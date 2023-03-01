Александр Большунов: «Сегодня практически с первого круга приходилось терпеть и работать на полную катушку, потому что немного не так в гонку вошел»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Артем Мальцев Алексей Червоткин Иван Якимушкин Александр Большунов Чемпионские высоты Лыжи

Александр Большунов назвал непростой победу на турнире «Чемпионские высоты».

Сегодня лыжник выиграл коньковую «разделку» на 15 км.

«Сегодня гонка 100% нелегко далась, потому что сложные погодные условия, снег, ветер – и это все сказывается на самочувствии. Вроде вначале оно было неплохое, но по ходу дистанции, может, чуть быстро начал, поэтому пришлось по ходу терпеть.

Ребята – Леха Червоткин, Якимушкин и Мальцев – составили сегодня очень хорошую конкуренцию. Еще в конце ребята добавили, я немного не поддержал этот темп, потому что уже тяжеловато было.

Сегодня практически уже с первого круга приходилось терпеть и работать, можно сказать, на полную катушку, потому что немного не так в гонку вошел.

С лыжами все хорошо, все ребята на одинаковых вариантах бегут.

Насчет эстафеты не знаю, потому что не понятно – все ли у всех хорошо, всего четыре человека от Архангельской области, поэтому не знаю еще, бежим или нет», – сказал трехкратный олимпийский чемпион в эфире «Матч ТВ».

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6 комментариев

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Йенс Мустерманн
Ответ Enchanter WIZZARD
За то в планице сегодня Амундсен с рюкзаком будет бежать
По этому поводу назревают два вопроса:
1) Каким образом вечно второй за пару часов переместится из Малиновки в Планицу.
2) Если он всё же сумеет это сделать, то каким образом он окажется среди участников, будучи международным спортивным пенсионером?
🤔
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Enchanter WIZZARD
Ответ Йенс Мустерманн
Порюкзачить не за кем было ))
За то в планице сегодня Амундсен с рюкзаком будет бежать
+1
0
+1
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Йенс Мустерманн
Порюкзачить не за кем было ))
0
-3
-3
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Klen2005
Саня в любых состоянии и условиях выигрывает уникальный человек. Надо генетический анализ сделать, может у него гены лошади есть.
+3
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ОлесяОлеська
То что тяжеловато было - это заметно было. Но победителей не судят, а тем более Короля лыж!!! Очень ждут масс-старт на 50 км.
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Liar85
покоряй высоты в малиновке!😀😀😀
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-3
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