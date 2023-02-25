Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Ланишек, Крафт, Гайгер, Кобаяси, Зайц и Гранеруд разыграют медали на нормальном трамплине

Сегодня на чемпионате мира в словенской Планице пройдут соревнования в прыжках с трамплина у мужчин.

Прыжки с трамплина

Чемпионат мира

Планица, Словения

Мужчины

HS100

Начало финала – 19.00 по московскому времени

Квалификация

1. Анже Ланишек (Словения) – 141,6 балла (98,0 м)

2. Штефан Крафт (Австрия) – 137,4 (97,5 м)

3. Тими Зайц (Словения) – 137,1 (99,0 м)

4. Карл Гайгер (Германия) – 136,5 (98,0 м)

5. Рею Кобаяси (Япония) – 135,7 (101,0 м)

6. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 134,1 (95,5 м)

7. Даниэль Чофениг (Австрия) – 132,8 (98,5)

8. Давид Кубацки (Польша) – 131,7 (95,0)

9. Андреас Веллингер (Германия) – 130,7 (97,0 м)

10. Петр Жила (Польша) – 129,4 (95,5 м)

11. Камиль Стох (Польша) – 128,7 (99,5 м)