Крюгер не выступит в марафоне на чемпионате мира по лыжным гонкам

не выступит в марафоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице.

Руководство сборной Норвегии выбрало для участии в гонке , , и .

побежит марафон как победитель гонки на ЧМ-2021.

Крюгер на ЧМ-2023 выиграл золото в скиатлоне, коньковой «разделке» на 15 км и в составе сборной Норвегии в эстафете.