Крюгер не выступит в марафоне на чемпионате мира по лыжным гонкам
Симен Крюгер не выступит в марафоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице.
Руководство сборной Норвегии выбрало для участии в гонке Йоханнеса Клэбо, Пола Гульберга, Шюра Рете и Дидрика Тенсета.
Эмиль Иверсен побежит марафон как победитель гонки на ЧМ-2021.
Крюгер на ЧМ-2023 выиграл золото в скиатлоне, коньковой «разделке» на 15 км и в составе сборной Норвегии в эстафете.
Ну что ж, Клэбчика с первой дистанционной победой, дождался-таки! Не мытьём - так катаньем, как грится.)