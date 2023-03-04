Крюгер не выступит в марафоне на чемпионате мира по лыжным гонкам

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная Норвегии Пол Гульберг Шюр Рете Дидрик Тенсет Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Эмиль Иверсен Лыжи

Симен Крюгер не выступит в марафоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице. 

Руководство сборной Норвегии выбрало для участии в гонке Йоханнеса Клэбо, Пола Гульберга, Шюра Рете и Дидрика Тенсета

Эмиль Иверсен побежит марафон как победитель гонки на ЧМ-2021. 

Крюгер на ЧМ-2023 выиграл золото в скиатлоне, коньковой «разделке» на 15 км и в составе сборной Норвегии в эстафете. 

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53 комментария

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Rinat Gazimzyanov
Ответ sergei71
Офигеть, Холунда и Крюгера явно намеренно прокатили, ведь форма позволяла бороться... Зато мёртвого по сезону деда Рёте во все 3 дистанционные сунули. Ну что ж, Клэбчика с первой дистанционной победой, дождался-таки! Не мытьём - так катаньем, как грится.)
Хотят что бы Клэбо наконец то выиграл дистанционную гонку.А Холунд и Крюгер не хотят выступать статистами.
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OnlyDendy
Ответ dirli
А вы правы, видимо по той гонке и отбирали. Эх, такую теорию заговора сломали у "секты свидетелей работы на Клэбо"))))
Какая разница, как тогда прошёл, если ЧМ сейчас, тем более в скиатлоне он классику выдержал. Тем более 20км и 50км абсолютно разные дистанции.
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Ksenia RN
Да уж, норгосборная - тот ещё гадюшник)
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dirli
Ответ Инфернал
Может, не стоило ему проигрывать Клэбо две минуты в ле Руссе.
А вы правы, видимо по той гонке и отбирали. Эх, такую теорию заговора сломали у "секты свидетелей работы на Клэбо"))))
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ParovozovArkadij
Ответ Инфернал
Может, не стоило ему проигрывать Клэбо две минуты в ле Руссе.
Так Крюгер всегда сливал скоростные масстарты, но на полтинниках силён обоими стилями. Это абсолютно разные гонки, которые некорректно сравнивать.
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Bossi
Лол у Крюгера были большие шансы стать Королём 😏🤨
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ekaterina_)))
Ответ Alesha_451
У Крюгера пресса по-любому должна спросить по какой причине: он решил не бежать/тренеры отцепили. Но лень искать на норговских сайтах, да и наверное не успели ещё. Странно, конечно. И нет, черт с два я поверю в местную сумасшедшую конспирологию, что Йохе хотят золото таким образом вручить. Причина есть, и она должна быть адекватна
Пишут, мол, хотел бежать, причины, почему не бежит, не озвучили.
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Dmitry Makhov
Ответ ekaterina_)))
Что за бред…Крюгер в хорошей форме, на классике он уже показывал хорошие результаты. Никогда не поверю, что Симен сам отказался…
Рете нужнее, ахахаха
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Chernyshevsky jr.
Очень странная история. Надеюсь не пойдет по "следам" Сундбю.
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Alesha_451
У Крюгера пресса по-любому должна спросить по какой причине: он решил не бежать/тренеры отцепили. Но лень искать на норговских сайтах, да и наверное не успели ещё. Странно, конечно. И нет, черт с два я поверю в местную сумасшедшую конспирологию, что Йохе хотят золото таким образом вручить. Причина есть, и она должна быть адекватна
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sergei71
Офигеть, Холунда и Крюгера явно намеренно прокатили, ведь форма позволяла бороться... Зато мёртвого по сезону деда Рёте во все 3 дистанционные сунули.
Ну что ж, Клэбчика с первой дистанционной победой, дождался-таки! Не мытьём - так катаньем, как грится.)
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Maxximus
Ответ Konstantin_ZV
вместо Рете и Тонсета (хотя и рельеф трассы для них подходящий) должны были бежать, по моему мнению, Холунн и Крюгер
Вместо Рете и Клебо. Тонсет за медаль зацепится.
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Konstantin_ZV
вместо Рете и Тонсета (хотя и рельеф трассы для них подходящий) должны были бежать, по моему мнению, Холунн и Крюгер
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Zlay Lenka
Скоро Клэбо будет на снегоходе «бегать» гонки. Ну чтобы ему совсем удобно было…
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Zlay Lenka
Я даже боюсь представить что сейчас чувствует Крюгер.
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Инфернал
Может, не стоило ему проигрывать Клэбо две минуты в ле Руссе.
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Konstantin_ZV
Ответ Сергей Иванов
Особенно удивительно, что не взяли Холунна. Шансы Нисканена существенно повысились.
да, про Холунна тоже удивительно. максимально странный состав
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Konstantin_ZV
жесть какая. он же в отличной форме
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Zlay Lenka
Позорище!
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Сергей Иванов
Ответ ekaterina_)))
Они не чудят. Они рассчитывают на прогулочный темп. И чтобы минимум 2 норвежца на финише разобрались. А Крюгер и Холун с их «убегающей» тактикой там могут помешать кому надо.
Еще как чудят. Нисканен вполне может нарушить прогулочный темп. Тогда всё -- уплыло золото от норвежцев. Клэбо на дистанции на этом ЧМ не блещет. Сложный рельеф явно не для него. В эстафете Нисканен показал, что форма после ковида возвращается. Усидеть за Иво могли как раз Крюгер и Холунн, а Клэбо и Голберг наверняка отвалятся как на скиатлоне.
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Jetter
Ответ Кузя23
8 марта 2020 года Крюгер проиграл Большунову Холменколенский марафон только на финише.1 секунду.Тоже классика была.
Согласен. Я ошибся, результат последнего ЧМ тоже доказывает. Он как марафонец силен, но точно не главный фаворит классикой. С коньком - главный фаворит.
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Maxximus
Ответ dobriy44
Хорошая новость , надеюсь теперь никто не помешает Клебо наконец-то исполнить свою давнею мечту , победить в самом престижном лыжном марафоне . Большунов конечно тогда нагло наступил на лыжу , когда Клебо уже его обходил по левой траектории , именно Большунов был виновником той гонки
Судьи определи тогда виновника
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ekaterina_)))
Ответ selso99
Думаю, Рете согласился работать на лидера, а Крюгер откзался
А Холун и подавно отказался.
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selso99
Думаю, Рете согласился работать на лидера, а Крюгер откзался
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Maxximus
А то не дай Бог, увезет больше золотых медалей чем Клебо 😂
+16
-1
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