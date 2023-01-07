«Тур де Ски». 7-й этап. Клэбо, Халварссон, Пеллегрино, Гульберг, Крюгер, Холунн, Рете пробегут масс-старт в гору

8 января в Валь-ди-Фьемме на заключительном этапе «Тур де Ски» пройдет мужской масс-старт в гору.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины

10 км, свободный стиль, масс-старт в гору

Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. (Норвегия)

2. Калле Халварссон (Швеция)

3. (Италия)

4. Пол Гульберг (Норвегия)

5. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

6. Крюгер (Норвегия)

7. Холунн (Норвегия)

8. Михал Новак (Чехия)

9. Дидрик Тенсет (Норвегия)

10. Антуан Сир (Канада)

11. Вильям Поромаа (Швеция)

12. Бен Огден (США)

13. (Норвегия)

14. Фридрих Мох (Германия)

15. Франческо де Фабиани (Италия)

17. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

19. Эмиль Иверсен (Норвегия)

«Тур де Ски». Общий зачет. Клэбо лидирует, Халварссон – 2-й, Гульберг – 3-й