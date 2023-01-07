«Тур де Ски». 7-й этап. Клэбо, Халварссон, Пеллегрино, Гульберг, Крюгер, Холунн, Рете пробегут масс-старт в гору

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки Тур де Ски сборная Норвегии сборная Швеции сборная Чехии сборная Италии сборная Канады сборная Германии (лыжные гонки) Пол Гульберг Шюр Рете Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Дидрик Тенсет Эндрю Масгрэйв Синдре Бьорнестад Скар сборная Великобритании Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Франческо де Фабиани Ханс Кристер Холунн Эмиль Иверсен Бен Огден Фридрих Мох Вильям Поромаа Михал Новак Антуан Сир Лыжи

8 января в Валь-ди-Фьемме на заключительном этапе «Тур де Ски» пройдет мужской масс-старт в гору.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины

10 км, свободный стиль, масс-старт в гору

Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Калле Халварссон (Швеция)

3. Федерико Пеллегрино (Италия)

4. Пол Гульберг (Норвегия)

5. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

8. Михал Новак (Чехия)

9. Дидрик Тенсет (Норвегия)

10. Антуан Сир (Канада)

11. Вильям Поромаа (Швеция)

12. Бен Огден (США)

13. Шюр Рете (Норвегия)

14. Фридрих Мох (Германия)

15. Франческо де Фабиани (Италия)

17. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

19. Эмиль Иверсен (Норвегия)

«Тур де Ски». Общий зачет. Клэбо лидирует, Халварссон – 2-й, Гульберг – 3-й

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4 комментария

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Andreir888
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Люблю я это зрелище! Настоящее пиршество для гурманов! Формат вот только с преследованием, действительно, вернули бы, и прям красота была бы!
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Mira_shock
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Ответ Konstantin_ZV
верните гонку преследования в гору, ироды
Зачем? Пусть Крюгер станет победителем горы.
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Konstantin_ZV
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верните гонку преследования в гору, ироды
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gerr_max
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Ну это уж слишком круто будет если завтра внук выиграет. В тройку может и заехать.
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