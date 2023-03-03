Сборная Норвегии победила в мужской эстафете на чемпионате мира в 12-й раз подряд. В последний раз они не выигрывали в 1999-м
Сборная Норвегии по лыжным гонкам выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира-2023 в Планице.
В составе норвежской команды выступили Ханс Кристер Холунн, Пол Гульберг, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клэбо.
Норвежцы победили в эстафете на ЧМ в 12-й раз подряд. В последний раз они не побеждали в 1999-м, когда золото взяла сборная Австрии.
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