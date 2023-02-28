Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Холун, Крюгер, Рете, Клэбо, Амундсен, Поромаа выступят в коньковой «разделке»

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1 марта на лыжном чемпионате мира в Планице пройдет мужская коньковая «разделка». 

Лыжные гонки 

Чемпионат мира

Планица, Словения

Мужчины

15 км, свободный стиль

Начало – 14.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».

Старт-лист 

22. Юхан Хагстрем (Швеция)

33. Гас Шумахер (США)

35. Морис Манифика (Франция)

36. Бен Огден (США) 

42. Вильям Поромаа (Швеция)

44. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

46. Ханс Критсер Холун (Норвегия)

48. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

50. Шюр Рете (Норвегия)

52. Фридрих Мох (Германия)

56. Уго Лапалю (Франция)

60. Клеман Парисс (Франция)

64. Харальд Амундсен (Норвегия)

66. Йенс Бурман (Швеция)

68. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

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10 комментариев

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Грюденфельдер
Ответ zzzeeerrrooo
Зачем Клебо эта гонка? Без шансов на медаль
Ну как сказать , все возможно
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Грюденфельдер
Ответ gerr_max
Внук решил всё бежать. А не устанет к марафону?
Видимо ему очень хочется доказать что он может побороться за победу !
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Грюденфельдер
Крюгер против Амундсена !
Старина Манифика вернулся !
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Enchanter WIZZARD
Амундсен или Крюгер? У остальных мало шансов. Была бы 10ка может быть и Клэбо поборолся, но пятнашка коньком для него тяжело
+1
0
+1
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gerr_max
Внук решил всё бежать.

А не устанет к марафону?
0
0
0
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zzzeeerrrooo
Ответ Konstantin_ZV
поболею в этой гонке за Холунна. скорее всего это его последний ЧМ с шансами на медаль
В скиатлоне он мог спокойно брать медаль, но бежала куча пассажиров из других стран
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OviC0vi
Внук будет наказан!
0
0
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zzzeeerrrooo
Зачем Клебо эта гонка?
Без шансов на медаль
+1
-1
0
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IrbIS
Норвежцы и точка...
1 - 🇳🇴
2 - 🇳🇴
3 - 🇳🇴
4 - 🇳🇴
5 - 🇳🇴
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Konstantin_ZV
поболею в этой гонке за Холунна. скорее всего это его последний ЧМ с шансами на медаль
0
0
0
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