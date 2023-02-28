Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Холун, Крюгер, Рете, Клэбо, Амундсен, Поромаа выступят в коньковой «разделке»

1 марта на лыжном чемпионате мира в Планице пройдет мужская коньковая «разделка».

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Планица, Словения

Мужчины

15 км, свободный стиль

Начало – 14.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».

Старт-лист

22. Юхан Хагстрем (Швеция)

33. Гас Шумахер (США)

35. Морис Манифика (Франция)

36. (США)

42. Вильям Поромаа (Швеция)

44. Симен Хегстад (Норвегия)

46. (Норвегия)

48. (Норвегия)

50. (Норвегия)

52. Фридрих Мох (Германия)

56. Уго Лапалю (Франция)

60. Клеман Парисс (Франция)

64. (Норвегия)

66. (Швеция)

68. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)