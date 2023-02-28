Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Холун, Крюгер, Рете, Клэбо, Амундсен, Поромаа выступят в коньковой «разделке»
1 марта на лыжном чемпионате мира в Планице пройдет мужская коньковая «разделка».
Лыжные гонки
Планица, Словения
Мужчины
15 км, свободный стиль
Начало – 14.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».
Старт-лист
22. Юхан Хагстрем (Швеция)
33. Гас Шумахер (США)
35. Морис Манифика (Франция)
36. Бен Огден (США)
42. Вильям Поромаа (Швеция)
44. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
46. Ханс Критсер Холун (Норвегия)
48. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
50. Шюр Рете (Норвегия)
52. Фридрих Мох (Германия)
56. Уго Лапалю (Франция)
60. Клеман Парисс (Франция)
64. Харальд Амундсен (Норвегия)
66. Йенс Бурман (Швеция)
68. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
Старина Манифика вернулся !
А не устанет к марафону?
Без шансов на медаль
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