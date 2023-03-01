Норвежские лыжники заняли первые 4 места в коньковой «разделке» на ЧМ
Норвежские лыжники заняли топ-4 в коньковой «разделке» на ЧМ в Планице.
Победу в гонке сегодня одержал Симен Хегстад Крюгер, вторым стал Харальд Амундсен, третьим – Ханс Кристер Холунн, четвертым – Йоханнес Клэбо.
Лучший результат не из норвежцев показал швед Вильям Поромаа (пятое место).
На недавнем ЧМ по горным лыжам Шиффрин отказалась от командника,чтобы не обидеть подруг по команде и не лишить кого то медали.Интересно,а Клебо,слабо?Россиян нет,золото 100%.