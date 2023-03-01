Норвежские лыжники заняли первые 4 места в коньковой «разделке» на ЧМ

Норвежские лыжники заняли топ-4 в коньковой «разделке» на ЧМ в Планице.

Победу в гонке сегодня одержал Симен Хегстад Крюгер, вторым стал Харальд Амундсен, третьим – Ханс Кристер Холунн, четвертым – Йоханнес Клэбо.

Лучший результат не из норвежцев показал швед Вильям Поромаа (пятое место).