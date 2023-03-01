Норвежские лыжники заняли первые 4 места в коньковой «разделке» на ЧМ

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная Норвегии сборная Швеции Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Ханс Кристер Холунн Харальд Амундсен Вильям Поромаа Лыжи

Норвежские лыжники заняли топ-4 в коньковой «разделке» на ЧМ в Планице.

Победу в гонке сегодня одержал Симен Хегстад Крюгер, вторым стал Харальд Амундсен, третьим – Ханс Кристер Холунн, четвертым – Йоханнес Клэбо.

Лучший результат не из норвежцев показал швед Вильям Поромаа (пятое место).

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6 комментариев

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Йенс Мустерманн
Ответ All sports
Хотелось бы Амудсена в эстафету. На недавнем ЧМ по горным лыжам Шиффрин отказалась от командника,чтобы не обидеть подруг по команде и не лишить кого то медали.Интересно,а Клебо,слабо?Россиян нет,золото 100%.
Без Клэбо уже видели его команду в Тоблахе, это их джокер, так что он в любом случае побежит эстафету.
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GullitRuud
у них чемпионат норвегии . у нас чемпионат россии . хотя и под другими названиями .)
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All sports
Хотелось бы Амудсена в эстафету.
На недавнем ЧМ по горным лыжам Шиффрин отказалась от командника,чтобы не обидеть подруг по команде и не лишить кого то медали.Интересно,а Клебо,слабо?Россиян нет,золото 100%.
0
0
0
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Toffiti
На сегодняшнем пьедестале все те же лица, что и два года назад) Амундсен ощутимо прибавил.
+2
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сервисник
Что там, что тут) Эх, сейчас бы рвать глотки на объединённых стартах... Ладно, подождём
+3
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закрыт по беспределу
Им не привыкать
+1
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