Норвежский лыжник Холунн: «Я почти готов отказаться от своего места на Кубке мира, чтобы увидеть, насколько Йоханнес Бо хорош»

Норвежские лыжники оценили перспективы биатлониста Йоханнеса Бо в лыжных гонках.

«Я почти готов отказаться от своего места на Кубке мира только ради того, чтобы увидеть, насколько он (Йоханнес) хорош. Думаю, это было бы классным состязанием.

Когда он в хорошей форме, он будто объезжает своих конкурентов как стоячих – тут становится понятно, что он находится на невероятно высоком уровне», – сказал Ханс Кристер Холунн.

«Он переигрывал соперников на лыжне во многих гонках, это стоит признать. Было бы здорово увидеть его против нас.

Смог бы он попасть в первую десятку на 15-километровке? В этом я абсолютно убежден. И думаю, что он, вероятно, боролся бы за первую тройку.

Я действительно очень хотел бы увидеть его попытку. Приглашаем Йоханнеса», – сказал Шюр Рете.