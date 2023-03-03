Норвежский лыжник Холунн: «Я почти готов отказаться от своего места на Кубке мира, чтобы увидеть, насколько Йоханнес Бо хорош»

Теги Кубок мира сборная Норвегии сборная Норвегии Йоханнес Бо Шюр Рете Ханс Кристер Холунн Лыжи

Норвежские лыжники оценили перспективы биатлониста Йоханнеса Бо в лыжных гонках.

«Я почти готов отказаться от своего места на Кубке мира только ради того, чтобы увидеть, насколько он (Йоханнес) хорош. Думаю, это было бы классным состязанием.

Когда он в хорошей форме, он будто объезжает своих конкурентов как стоячих – тут становится понятно, что он находится на невероятно высоком уровне», – сказал Ханс Кристер Холунн.

«Он переигрывал соперников на лыжне во многих гонках, это стоит признать. Было бы здорово увидеть его против нас.

Смог бы он попасть в первую десятку на 15-километровке? В этом я абсолютно убежден. И думаю, что он, вероятно, боролся бы за первую тройку.

Я действительно очень хотел бы увидеть его попытку. Приглашаем Йоханнеса», – сказал Шюр Рете.

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4 комментария

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gerr_max
Да, это было интересно увидеть.
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gerr_max
Ответ Serge Vendino
Действительно хочется чаще видеть, насколько топовые биатлонисты конкурентоспособны на фоне лыжников. Раньше как-то посмелее они были.
В нулевые Бьорндален и Бергер бегали. Но тогда мужская команда была слабее и конкуренция ниже.
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Iuasamotu
Почему именно на Кубке мира? Есть масса соревнований внутри Норвегии, где можно было бы устроить такого типа благотворительный забег
+1
-1
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Serge Vendino
Действительно хочется чаще видеть, насколько топовые биатлонисты конкурентоспособны на фоне лыжников. Раньше как-то посмелее они были.
+1
0
+1
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