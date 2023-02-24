Бородавко о том, что Клэбо опередил Большунова по медалям ЧМ: «Дай бог, нас допустят, и тогда они встретятся и порадуют нас бескомпромиссной борьбой»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Тренер российских лыжников Юрий Бородавко высказался о том, что Йоханнес Клэбо опередил Александра Большунова по количеству медалей чемпионатов мира. 

Сегодня Клэбо завоевал серебро в скиатлоне на ЧМ-2023 в Планице. Всего у норвежца теперь 9 медалей (7-1-1), на счету Большунова 8 наград ЧМ (1-6-1). 

«И что дальше? Нужно воспринимать это как должное. Это случилось. Ничего сверхъестественного не произошло.

У всех спортсменов будет шанс обогнать Клэбо. Дай бог, что нас допустят, и тогда они встретятся и порадуют нас бескомпромиссной борьбой. Это будет только всем нам на радость», – сказал Бородавко. 

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3 комментария

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Ярик01
Так отказались Вяльбе и Большунов выступать в предлагаемом статусе, что за бунт в надежде допуска
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Iuasamotu
У Сани может и карьеры не хватить, чтобы догнать и перегнать Клебо по медалям ЧМ. Йоханнес уже на этом ЧМ может прихватить с собой в домашнюю копилку ещё 2-3 медали, создав приличный гандикап. В 2025 году ещё неизвестно, что будет, а к 2027 году Саня уже станет немощным 30-летним спортивным стариком, для которого бронза в эстафете, это уже будет счастьем
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IrbIS
ваш бог - Зеленский, и как он решит так и будет
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