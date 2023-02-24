Бородавко о том, что Клэбо опередил Большунова по медалям ЧМ: «Дай бог, нас допустят, и тогда они встретятся и порадуют нас бескомпромиссной борьбой»

Тренер российских лыжников Юрий Бородавко высказался о том, что опередил по количеству медалей чемпионатов мира.

Сегодня Клэбо завоевал серебро в скиатлоне на ЧМ-2023 в Планице. Всего у норвежца теперь 9 медалей (7-1-1), на счету Большунова 8 наград ЧМ (1-6-1).

«И что дальше? Нужно воспринимать это как должное. Это случилось. Ничего сверхъестественного не произошло.

У всех спортсменов будет шанс обогнать Клэбо. Дай бог, что нас допустят, и тогда они встретятся и порадуют нас бескомпромиссной борьбой. Это будет только всем нам на радость», – сказал Бородавко.

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