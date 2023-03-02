Юлия Ступак: «Карьеру я вижу только с Кармером. Я не могу тренироваться и выступать без Маркуса»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юлия Ступак (Белорукова) Матч ТВ Маркус Крамер Лыжи

Юлия Ступак заявила, что видит дальнейшую карьеру только под руководством Маркуса Крамера

«После Олимпиады мне потребовалось время, которого мне не хватило. Плюс ни для кого не секрет, что я поменяла группу. Это тоже был важный фактор для меня, который дал наслоение. Как мне кажется, мне было крайне тяжело без Маркуса (Крамера). Мне не стыдно это признавать. Я безумно люблю этого человека, я ему благодарна за все до сих пор.

Мы все еще почти каждый день на связи и общались летом, весной и осенью. Он знал все, что происходит у меня в душе. Это был важный фактор, что я осталась без него. Это не просто тренер.

У меня был такой момент, когда Маркус меня встретил в аэропорту, я очень сильно начала плакать, он тоже. И в этот момент мы просто друг к другу прижались и ревели минут пять. Я почувствовала, что тяжесть выходит из моей груди, я ему об этом сказала, мне стало легче. День ото дня это было удовольствие — опять встретиться с ним и начать тренироваться.

Тот результат, который на сегодняшний день у меня есть, это просто от того, что я восстановила голову, не более. Это самое главное для спортсмена.

Я надеюсь, что меня услышат все, кто нужно. Я хотела бы сказать о том, что свою карьеру я вижу только с одним человеком. Не знаю, как это может выглядеть и как это будет происходить, возможно ли это. Но я не могу тренироваться и выступать без Маркуса, потому что я просто не подхожу энергетически ни в одну команду.

Наверное, как и Серега Устюгов. Не подхожу, просто не вижу себя ни в одной группе, к сожалению, потому что ко мне нужен определенный подход, так же, как и к Устюгову», — сказала Ступак.

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31 комментарий

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dirli
Ответ Ольга Иванова
Ага, только тот сезон был ковидный! Норвежки вообще практически не выступали и остальные топовые лыжницы регулярно пропускали гонки! Так, что не надо тут сильно говорить об успехах! У Юли постоянно прыгает форма, происходят серьезные спады, стабильности нет от слова совсем!
Фалун2021 10км:
2 Ступак
3 Йохауг (она норвежка)
Энгадин2021 10км:
1 Ступак
2 Венг (тоже норвежка)
В женских лыжах не все замкнуто на норвежек, шведки тур бежали (начинали) в полном составе, американки ничего не пропускали.
В женской части сезон был вполне конкурентный.
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Ольга Иванова
Ответ imaxim
Ну да, человек в КМ призовое место занимал, поэтому находился в сборной только потому что не было альтернативы)))
Да не было альтернативы! Непряева, Ступак и Сорина и все! Остальные девочки были существенно слабее!
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imaxim
Ответ Ольга Иванова
Альтернативы никакой не было, вот и все!
Ну да, человек в КМ призовое место занимал, поэтому находился в сборной только потому что не было альтернативы)))
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Ольга Иванова
Ответ imaxim
Конечно ничего не показывала, просто была железно вторым номером сборной и эстафетным бойцом. Это же вообще пустышка, у нас все в сборной такие
Альтернативы никакой не было, вот и все!
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Bernie
Ответ Ярик01
Вопрос лишь куда слиться: на самоподготовку, на пенсию или в Италию.
Третье, если вскоре не решат вопрос с допуском сборной.
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Надежда67
Ответ Ольга Иванова
Самое интересное, что даже тренируясь с Крамером, результаты у Ступак были так себе! Индивидуально практически ничего не показывала, исключение командный спринт и эстафеты! Все! Как по мне Крамер своей свободой и загубил карьеру Устюгову, ну вот и Ступак на подходе!
Плохо смотрите лыжные гонки..Если 2 место в кубке Мира сезона 20.21 так себе,тогда в нашей стране,кроме Непряевой ,в последние 10 лет никого нет. У нее есть личная победа в спринте на Км ,на 10км несколько,и даже на 30км в конце сезона 21года-бронза.
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SkierNSK
Легков и Черноусов к ОИ-14 вполне успешно готовились под руководством Крамера, хоть он и не принимал фактического руководства тренировок. Всё возможно, лишь бы было желание и здоровье.
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imaxim
Ответ Ольга Иванова
Самое интересное, что даже тренируясь с Крамером, результаты у Ступак были так себе! Индивидуально практически ничего не показывала, исключение командный спринт и эстафеты! Все! Как по мне Крамер своей свободой и загубил карьеру Устюгову, ну вот и Ступак на подходе!
Конечно ничего не показывала, просто была железно вторым номером сборной и эстафетным бойцом. Это же вообще пустышка, у нас все в сборной такие
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Ольга Иванова
Ответ ЛосеБоллеКлебофан
Господи, какая глупость -) а 2е место в борьбе за БХГ и 2 е место на ТДС это она в командных спринтах или в эстафетах заработала?)
Ага, только тот сезон был ковидный! Норвежки вообще практически не выступали и остальные топовые лыжницы регулярно пропускали гонки! Так, что не надо тут сильно говорить об успехах! У Юли постоянно прыгает форма, происходят серьезные спады, стабильности нет от слова совсем!
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imaxim
Ну так Устюгов работает по планам Крамера, Белоруковой тоже так надо.

Очевидно что нагрузки Бородавко не для всех, сезон Юли это подтвердил
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Hardy
Ответ Sutekh Hexen
Ступак несопоставима по таланту с Непряевой, Юля трудолюбием свое взяла и эмоциональной заряженностью.
не выглядит она прям трудягой, как раз наоборот есть талант, который не раскрыт в полной мере
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dirli
Ответ Ольга Иванова
Самое интересное, что даже тренируясь с Крамером, результаты у Ступак были так себе! Индивидуально практически ничего не показывала, исключение командный спринт и эстафеты! Все! Как по мне Крамер своей свободой и загубил карьеру Устюгову, ну вот и Ступак на подходе!
Личная медаль ОИ, серебряная пирамидка с ТДС и вторая в тотале КМ. Победы на этапах КМ (пишут про 4).
В самом деле так себе.
А в эстафетах ее вклад в общие достижения (медали на всех ГС начиная с 2018) не существенный? Вы так пишите, словно индивидуальный вклад в командных гонках отсутствует).
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-2
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ЛосеБоллеКлебофан
Ответ Ольга Иванова
Самое интересное, что даже тренируясь с Крамером, результаты у Ступак были так себе! Индивидуально практически ничего не показывала, исключение командный спринт и эстафеты! Все! Как по мне Крамер своей свободой и загубил карьеру Устюгову, ну вот и Ступак на подходе!
Господи, какая глупость -) а 2е место в борьбе за БХГ и 2 е место на ТДС это она в командных спринтах или в эстафетах заработала?)
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Klen2005
Прибьётся к какой нибудь группе и будет по планам Маркуса тренироваться. Главное из депрессии выбралась. Бегает улыбается. Она же сильнее как спринтер.
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dirli
Ответ Матвей Суицидин
Ладно Устюгов, он по меркам нашей страны великий лыжник, но Ступак то куда пальцы гнуть. Она хотя бы одну гонку личную на КМ выиграла? Конечно нельзя разбрасываться такими спортсменками, но и все хотелки их выполнять тоже не стоит.
У них с Непряевой поровну медалей с ГС)
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Ольга Иванова
Самое интересное, что даже тренируясь с Крамером, результаты у Ступак были так себе! Индивидуально практически ничего не показывала, исключение командный спринт и эстафеты! Все! Как по мне Крамер своей свободой и загубил карьеру Устюгову, ну вот и Ступак на подходе!
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Магнетист*
Ответ Матвей Суицидин
Ладно Устюгов, он по меркам нашей страны великий лыжник, но Ступак то куда пальцы гнуть. Она хотя бы одну гонку личную на КМ выиграла? Конечно нельзя разбрасываться такими спортсменками, но и все хотелки их выполнять тоже не стоит.
4. На КМ
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Магнетист*
Если, где-то убыло - значит, где-то прибыло. Хорошо, что Настя С-К возвращается.
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Vicing Charlsson
Интересно, что скажет по этому вопросу лучший эксперт по лыжным гонкам Шеглот?
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Sutekh Hexen
Ответ Матвей Суицидин
Ладно Устюгов, он по меркам нашей страны великий лыжник, но Ступак то куда пальцы гнуть. Она хотя бы одну гонку личную на КМ выиграла? Конечно нельзя разбрасываться такими спортсменками, но и все хотелки их выполнять тоже не стоит.
"Она хотя бы одну гонку личную на КМ выиграла?"

Выиграла.
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Надежда67
Ответ Матвей Суицидин
Ладно Устюгов, он по меркам нашей страны великий лыжник, но Ступак то куда пальцы гнуть. Она хотя бы одну гонку личную на КМ выиграла? Конечно нельзя разбрасываться такими спортсменками, но и все хотелки их выполнять тоже не стоит.
На Км выиграла, на ЧМ нет
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Ярик01
Ответ Bernie
Скорее всего да, всё. Но честно говоря не понял ее любви к Крамеру и только. Если любишь Лыжи,то найдёшь возможность готовиться. А так, все это выглядит как повод слиться(
Вопрос лишь куда слиться: на самоподготовку, на пенсию или в Италию.
+3
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Матвей Суицидин
Ладно Устюгов, он по меркам нашей страны великий лыжник, но Ступак то куда пальцы гнуть. Она хотя бы одну гонку личную на КМ выиграла? Конечно нельзя разбрасываться такими спортсменками, но и все хотелки их выполнять тоже не стоит.
+1
-3
-2
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keylargo
Безумно люблю этого человека - до чего тренировки Бородавко доводят)
+5
-1
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Bernie
Ответ Евгений Соболев
То есть.. Юляка "всё"?...
Скорее всего да, всё. Но честно говоря не понял ее любви к Крамеру и только. Если любишь Лыжи,то найдёшь возможность готовиться. А так, все это выглядит как повод слиться(
+14
-1
+13
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