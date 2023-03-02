Юлия Ступак: «Карьеру я вижу только с Кармером. Я не могу тренироваться и выступать без Маркуса»

заявила, что видит дальнейшую карьеру только под руководством .

«После Олимпиады мне потребовалось время, которого мне не хватило. Плюс ни для кого не секрет, что я поменяла группу. Это тоже был важный фактор для меня, который дал наслоение. Как мне кажется, мне было крайне тяжело без Маркуса (Крамера). Мне не стыдно это признавать. Я безумно люблю этого человека, я ему благодарна за все до сих пор.

Мы все еще почти каждый день на связи и общались летом, весной и осенью. Он знал все, что происходит у меня в душе. Это был важный фактор, что я осталась без него. Это не просто тренер.

У меня был такой момент, когда Маркус меня встретил в аэропорту, я очень сильно начала плакать, он тоже. И в этот момент мы просто друг к другу прижались и ревели минут пять. Я почувствовала, что тяжесть выходит из моей груди, я ему об этом сказала, мне стало легче. День ото дня это было удовольствие — опять встретиться с ним и начать тренироваться.

Тот результат, который на сегодняшний день у меня есть, это просто от того, что я восстановила голову, не более. Это самое главное для спортсмена.

Я надеюсь, что меня услышат все, кто нужно. Я хотела бы сказать о том, что свою карьеру я вижу только с одним человеком. Не знаю, как это может выглядеть и как это будет происходить, возможно ли это. Но я не могу тренироваться и выступать без Маркуса, потому что я просто не подхожу энергетически ни в одну команду.

Наверное, как и Серега Устюгов. Не подхожу, просто не вижу себя ни в одной группе, к сожалению, потому что ко мне нужен определенный подход, так же, как и к Устюгову», — сказала Ступак.