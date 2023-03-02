В Подмосковье пройдет Кубок Александра Большунова по лыжным гонкам

Теги лыжные гонки Александр Большунов Лыжи

14 марта в Подмосковье пройдет Кубок Александра Большунова по лыжным гонкам. 

Об этом сообщает пресс‑служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​К участию в стартах будут допущены все желающие, независимо от пола и наличия спортивного разряда или звания. Главное условие – возраст спортсмена на день проведения гонки не должен превышать 18 лет.

Соревнования будут проходить в пяти возрастных категориях. Для каждой группы организаторы подготовят разные дистанции и маршруты: от 500 метров до 5 километров. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Соболев
На Руси два варианта теперь..либо всех "завлечь" либо всех "привлечь"..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий