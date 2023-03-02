14 марта в Подмосковье пройдет Кубок Александра Большунова по лыжным гонкам.

Об этом сообщает пресс‑служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​К участию в стартах будут допущены все желающие, независимо от пола и наличия спортивного разряда или звания. Главное условие – возраст спортсмена на день проведения гонки не должен превышать 18 лет.

Соревнования будут проходить в пяти возрастных категориях. Для каждой группы организаторы подготовят разные дистанции и маршруты: от 500 метров до 5 километров.