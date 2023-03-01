Алексей Червоткин: «Когда и если мы вернемся на международную арену, думаю, результаты у нас не будут такими блестящими»

Лыжник Алексей Червоткин рассказал, следит ли за чемпионатом мира в Планице.

– Удается хотя бы краем глаза смотреть за чемпионатом мира в Планице?

– Смотрели спринт, финалы в повторе, а также смотрели на обеде командный спринт. Вчера еще мы посмотрели частично женскую разделку. Интересно все равно, хочется посмотреть, понаблюдать, узнать, кто выиграет, но новых имен особо нет.

– А уровень турнира тебе как в отсутствии россиян?

– Может быть, и просел в отсутствии конкуренции, но и у нас то же самое. Нет конкуренции, мы соревнуемся между собой. Есть Александр , но это другой уровень. Все остальные конкурируем между собой.

Когда и если мы вернемся на международную арену, то, думаю, у нас результаты не будут такими блестящими. Нам нужно будет время вкатиться в эти скорости, тогда все пойдет нормально, – сказал Червоткин.