Алексей Червоткин: «Когда и если мы вернемся на международную арену, думаю, результаты у нас не будут такими блестящими»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Алексей Червоткин Александр Большунов Лыжи

Лыжник Алексей Червоткин рассказал, следит ли за чемпионатом мира в Планице.

– Удается хотя бы краем глаза смотреть за чемпионатом мира в Планице?

– Смотрели спринт, финалы в повторе, а также смотрели на обеде командный спринт. Вчера еще мы посмотрели частично женскую разделку. Интересно все равно, хочется посмотреть, понаблюдать, узнать, кто выиграет, но новых имен особо нет.

– А уровень турнира тебе как в отсутствии россиян?

– Может быть, и просел в отсутствии конкуренции, но и у нас то же самое. Нет конкуренции, мы соревнуемся между собой. Есть Александр Большунов, но это другой уровень. Все остальные конкурируем между собой.

Когда и если мы вернемся на международную арену, то, думаю, у нас результаты не будут такими блестящими. Нам нужно будет время вкатиться в эти скорости, тогда все пойдет нормально, – сказал Червоткин.

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3 комментария

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rocky12
Ну хотя бы не все олигофрены среди ребят, это немного радует))
+2
-2
0
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Виктор Деркач
Червоткин с Якимушкиным решили отрезвить немного ситуацию и спуститься с небес на землю)).
+4
0
+4
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Andreir888
Вот и Лёша, как и Иван, в полном адеквате!
+6
0
+6
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