«Ты оказал мне такую же поддержку, как моя семья». Ступак поздравила Крамера с днем рождения

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете поздравила с днем рождения своего бывшего тренера .

Сегодня немецкому специалисту исполняется 60 лет.

«Ты всегда говоришь мне: Юлия, ты уникальна. Твоя сила в твой голове, потому что для тебя нет границ возможного. С этими мыслями и убеждениями я становилась сильнее с каждым днем.

Ты оказал мне такую же поддержку, как моя семья. Наши разговоры всегда доходят до глубины моего сердца. Ты видел меня, когда я была доброй, злой, веселой и абсолютно сломленной. И всегда ты мне говоришь – это ерунда, мы со всем справимся!

Я благодарна судьбе за тебя! С днем рождения, Маркус», – написала Ступак.

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