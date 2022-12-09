«Ты оказал мне такую же поддержку, как моя семья». Ступак поздравила Крамера с днем рождения
Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Юлия Ступак поздравила с днем рождения своего бывшего тренера Маркуса Крамера.
Сегодня немецкому специалисту исполняется 60 лет.
«Ты всегда говоришь мне: Юлия, ты уникальна. Твоя сила в твой голове, потому что для тебя нет границ возможного. С этими мыслями и убеждениями я становилась сильнее с каждым днем.
Ты оказал мне такую же поддержку, как моя семья. Наши разговоры всегда доходят до глубины моего сердца. Ты видел меня, когда я была доброй, злой, веселой и абсолютно сломленной. И всегда ты мне говоришь – это ерунда, мы со всем справимся!
Я благодарна судьбе за тебя! С днем рождения, Маркус», – написала Ступак.
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