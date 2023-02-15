Юрий Бородавко: «Ступак намерена участвовать в «Чемпионских высотах». Она будет бежать не всю программу»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Юлия Ступак выступит на турнире «Чемпионские высоты». 

«Юлия Ступак обязательно приедет в Малиновку. Посмотрим, в каких гонках выступит.

На 100% она будет бежать не всю программу соревнований. Она намерена участвовать в «Чемпионских высотах», — сказал Бородавко.

Соревнования в Малиновке пройдет с 23 февраля по 5 марта. 

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