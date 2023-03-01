Якимушкин о турнире «Чемпионские высоты»: «Это не чемпионат мира, как бы мы ни хотели здесь его увидеть»

Лыжник Иван Якимушкин не считает турнир в Малиновке сопоставимым с чемпионатом мира.

– В целом что скажешь о «Чемпионских высотах», как о старте – оправдались ли ожидания?

– Для российских стартов – это шаг вперед, относительно того, что мы могли бы видеть, если бы основная группа была на этапах Кубка мира, а здесь просто проводились Кубки России и какие‑то простые всероссийские соревнования. Так что это шаг вперед.

Да, это не чемпионат мира, как бы мы ни хотели здесь его увидеть. Это все равно внутрироссийский старт. Да, с очень крутыми спортсменами, очень сильной конкуренцией.

Видно по гонкам, что идет очень плотная борьба, которая дает о себе знать, но всегда хочется соревноваться с сильнейшими. Выигрываешь ты или проигрываешь, но ты в таком случае понимаешь свое состояние, форму. Понимаешь свою позицию в мире, – сказал Якимушкин.

«По конкуренции здесь [на «Чемпионских высотах» в Малиновке] было даже интереснее, чем там, мне кажется. Все же там доминация Норвегии на таком уровне, что смотришь, даже будучи профессиональным спортсменом, и понимаешь, что это немножечко не интересно. А если и профессиональному спортсмену это не интересно, то как это смотреть обычному зрителю?» – добавил лыжник.

«Настоящий чемпионат мира здесь, а в Планице – грязные соревнования». Репортаж из Малиновки, где наши лыжники не грустят