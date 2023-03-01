Якимушкин о турнире «Чемпионские высоты»: «Это не чемпионат мира, как бы мы ни хотели здесь его увидеть»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Иван Якимушкин Чемпионские высоты Лыжи

Лыжник Иван Якимушкин не считает турнир в Малиновке сопоставимым с чемпионатом мира.

– В целом что скажешь о «Чемпионских высотах», как о старте – оправдались ли ожидания?

– Для российских стартов – это шаг вперед, относительно того, что мы могли бы видеть, если бы основная группа была на этапах Кубка мира, а здесь просто проводились Кубки России и какие‑то простые всероссийские соревнования. Так что это шаг вперед.

Да, это не чемпионат мира, как бы мы ни хотели здесь его увидеть. Это все равно внутрироссийский старт. Да, с очень крутыми спортсменами, очень сильной конкуренцией.

Видно по гонкам, что идет очень плотная борьба, которая дает о себе знать, но всегда хочется соревноваться с сильнейшими. Выигрываешь ты или проигрываешь, но ты в таком случае понимаешь свое состояние, форму. Понимаешь свою позицию в мире, – сказал Якимушкин.

«По конкуренции здесь [на «Чемпионских высотах» в Малиновке] было даже интереснее, чем там, мне кажется. Все же там доминация Норвегии на таком уровне, что смотришь, даже будучи профессиональным спортсменом, и понимаешь, что это немножечко не интересно. А если и профессиональному спортсмену это не интересно, то как это смотреть обычному зрителю?» – добавил лыжник.

«Настоящий чемпионат мира здесь, а в Планице – грязные соревнования». Репортаж из Малиновки, где наши лыжники не грустят

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1 комментарий

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Andreir888
Ваня сказал, как с языка снял!👏👍 Умные у нас парни, понимающие!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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