Якимушкин о победе в 0,1 секунды над Мальцевым: «Что сказать Артему? Я думаю, он не будет со мной говорить в первые минуты»

Лыжник Иван Якимушкин объяснил, как выиграл 0,1 секунды у и взял бронзу.

Якимушкин стал третьим в гонке на 15 км с раздельного старта на «Чемпионских высотах», Мальцев остался четвертым.

«Если честно, то я даже не надеялся. Но командный спринт сыграл свою роль, я эти повороты уже изучил на нем полноценно и понимал, что есть еще чуть-чуть силы в мышцах, надо этот спуск пройти как на командном спринте. Выдавал каждый поворот, и мне немножечко повезло.

Что сказать Мальцеву? Я думаю, он не будет со мной говорить в первые минуты. У меня от него были 9 секунд на последнем километре. 9 секунд за последний километр на пятнашке – это я не знаю... Как в формуле-1 полкруга привезти.

Я старался в длинные подъемы не выдавать всю силу, потому что здесь очень коварный круг тем, что очень много поворотов, пологих спусков, которые нужны именно для того, чтобы работать. Если выдать все на подъеме, то на них ты проиграешь больше, чем выиграешь в подъем», – рассказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ».