Клэбо сможет выступить в «разделке» на 15 км во время ЧМ. Ранее на место в заявке претендовал Тенсет

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо ответил на вопрос о выступлении в «коньковой разделке» на 15 км на чемпионате мира в Планице.

Гонка пройдет 1 марта, Клэбо подтвердил, что квалифицировался для участия в ней. Изначально на место в составе сборной Норвегии также претендовал Дидрик Тенсет.

«Конечно, я рад, что мне представилась такая возможность. Меня успокаивает, что я уже могу готовиться к этой дистанции, но на данный момент не знаю, выступлю ли», – сказал Клэбо.

По словам эксперта канала TV2, двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга, гонку пробегут Клэбо, Симен Хегстад Крюгер, Харальд Амундсен и Шюр Рете, а также Ханс Кристер Холунн, который может быть заявлен по личной квоте действующего чемпиона мира.